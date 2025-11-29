«Criámos muitas dificuldades a uma equipa com um investimento brutal»
Tiago Margarido elogia «atitude» do Nacional, mas diz que «a vitória do Benfica se ajusta»
Tiago Margarido, treinador do Nacional da Madeira, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota (2-1) na receção ao Benfica, na 12.ª jornada da Liga.
Nacional competitivo, mas sai sem pontos
«O Nacional foi competitivo desde o primeiro minuto, fechámos espaços para a nossa baliza, limitámos o jogo do Benfica e, quando tivemos a possibilidade, saímos em contra-ataques perigosos. A vitória do Benfica ajusta-se. Sei que não há vitórias morais, mas tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque foram muito competentes nas suas tarefas e criaram muitas dificuldades a uma equipa que luta para ser campeã com um investimento brutal.»
Confiança para o futuro
«Confiança total. Os jogadores foram super focados. Conseguimos criar desconforto no Benfica, fizemos o golo e ainda mais desconforto críamos. Resistimos enquanto pudemos. Muito satisfeito com a atitude e performance dos jogadores. Encaramos o futuro com muita positividade.»