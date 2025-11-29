Tiago Margarido, treinador do Nacional da Madeira, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota (2-1) na receção ao Benfica, na 12.ª jornada da Liga.

Nacional competitivo, mas sai sem pontos

«O Nacional foi competitivo desde o primeiro minuto, fechámos espaços para a nossa baliza, limitámos o jogo do Benfica e, quando tivemos a possibilidade, saímos em contra-ataques perigosos. A vitória do Benfica ajusta-se. Sei que não há vitórias morais, mas tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque foram muito competentes nas suas tarefas e criaram muitas dificuldades a uma equipa que luta para ser campeã com um investimento brutal.»

Confiança para o futuro

«Confiança total. Os jogadores foram super focados. Conseguimos criar desconforto no Benfica, fizemos o golo e ainda mais desconforto críamos. Resistimos enquanto pudemos. Muito satisfeito com a atitude e performance dos jogadores. Encaramos o futuro com muita positividade.»