Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, depois da vitória sobre o Nacional da Madeira:



«Hoje foi uma vitoria muito importante porque nos deu principal objetivo do clube, que era aquilo que todos desejávamos, esta manutenção tem muito significado para nós. Tem da minha parte uma dedicatória, existe uma pessoa principal responsável que é o meu presidente.»

«Olhamos para o jogo e percebemos que muito do que fizemos foi conquistado, trabalhado, tem sido trabalho nosso. Temos provocado muita dificuldade no adversário. Temos sido competentes do ponto vista ofensivo e defensivo. Isto satisfaz-nos enquanto equipa.»

«Entrada em forte em jogo, quer na primeira quer na segunda parte, foi algo que nós falamos muito antes e ao intervalo. A importância do marcar primeiro, a importância de marcarmos presença em jogo. O entrar forte significa marcar presença como referi, dizer que estamos aqui na procura de aumentar o score e não permitir ao adversário facilidades.»

[sobre a reformulação da I Liga]



«Sem me alongar muito, é um caminho errado, sou completamente contra. Olhe, mais jogadores no desemprego, mais treinadores no desemprego, mais dificuldades para alguns clubes, menos equipas a competir, não me parece que seja o caminho. Vou ficar por aqui.»



[sobre o resto da época]

«Nós todos queremos mais para nós. Ambição sim, lutar por algo mais sim, não nos cobrem por isso, por sermos ambiciosos. Não quero que isso prejudique a equipa, não quero que haja maior responsabilidade em torno da equipa e que esse lado ambicioso não tenha um revés do ponto vista coletivo. Aquilo que irei fazer junto o grupo de trabalho é perceber até que ponto nos podemos e devemos ter metas intermédias e lutar por elas.»