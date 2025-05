Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 3-0 ante o FC Porto, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga:

«A nossa entrada não foi a melhor. O FC Porto, no primeiro ataque, acaba por fazer golo. Contudo, a equipa entrou pouco agressiva, o que fez com que, nos primeiros minutos, o FC Porto tivesse algum ascendente. Fomos crescendo no que foi o jogo, até ao penálti. Para mim é o momento-chave, uma grande defesa do Diogo [Costa] e a figura da primeira parte é o Diogo, porque temos três lances de golo e ele faz três grandes defesas.»

«Na segunda parte, procurámos continuar a ser ambiciosos e penso que entrámos melhor. Tivemos algum ascendente, mas depois, com o penálti [ndr: o 2-0, por Samu], tudo mudou e, a jogar com menos um, tudo se tornou mais complicado. Mas, pelo que fizemos, o resultado é extremamente volumoso e enganador.»

[Balanço da época:] «Balanço extremamente positivo. Era uma época muito importante para o clube, para acabar com o sobe e desce. Há oito anos que não conseguíamos manter duas épocas seguidas na Liga e penso que conseguimos com distinção. Apesar das dificuldades, o trabalho de todos foi bom. Uma época positiva para nós e penso que este jogo mostrou a coragem e a audácia com que defrontámos o FC Porto.»

[Próxima época:] «O mais provável é a nossa continuidade, temos mais um ano de contrato e perspetivo, com este segundo ano, primeiro ter capacidade financeira para investir na equipa e sermos mais fortes. Manter a nossa base, importa não a perdermos, com a possibilidade de reforçarmos.»