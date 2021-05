O Nacional continua a ocupar o último lugar na tabela classificativa da Liga, a cinco pontos do 16.º classificado (Boavista). Porém, Manuel Machado não desiste e quer adiar a decisão sobre a permanência ou a descida para a derradeira ronda da prova. Para isso, a equipa madeirense tem de vencer o Famalicão.



«Assim diz o adágio, nessa frase cansada, que a esperança é última coisa a morrer e não morreu ainda. Matematicamente ainda há uma margem, que é estreita, de possibilidades daquilo que é o nosso objetivo venha a ser uma realidade. Enquanto isso existir, vamos lutar em cada jogo pelos pontos. Essa é a nossa tarefa e é com essa ambição que o próximo jogo será encarado», começou por dizer o técnico.



A formação orientada por Manuel Machado joga no domingo em Famalicão, contra a equipa local (15h00), após três jogos sem vencer: «O período era curto e tínhamos pela frente confrontos, entre outros, com o FC Porto, Sporting e Benfica. Independentemente daquilo que foram as diferenças, a nossa postura foi sempre muito igual, de grande seriedade, organização, atitude e capacidade de combate. De uma forma geral, se excluirmos os dois primeiros jogos, os outros foram relativamente bem conseguidos, com muito mais futebol do que pontos.»



O Nacional quer garantir os três pontos e discutir a permanência na última jornada, em casa frente ao Rio Ave, já com adeptos nas bancadas. «Estatisticamente, as equipas têm melhores prestações em casa do que quando jogam fora, que vem, fundamentalmente, do apoio dos adeptos. E se tudo ficar para o último jogo, esperemos que possam contribuir para um desfecho positivo, desta temporada tão difícil para o Nacional», concluiu o técnico.



No boletim clínico surgem os nomes de Francisco Ramos, Marco Matias, João Camacho, Kalindi e Vincent Thill.