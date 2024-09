Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações após a derrota na receção ao Sporting de Braga, por 3-0, na sexta jornada da Liga:

«Durante 77 minutos, conseguimos ser competitivos e igualar o [Sporting de] Braga nos vários momentos do jogo. Penso que, até então [golo de Niakaté], o jogo estava a ser equilibrado e bastante disputado.

A verdade é que eles chegaram ao golo num lance fortuito, em lance de ressalto, e isso desbloqueou todo o jogo. Depois disso, tentámos ir atrás do resultado. Obviamente que a perder, e a jogar em casa, tentámos ir mais para a frente, e ficámos desequilibrados nos momentos de transição, o que fez com que o [Sporting de] Braga fizessem mais dois golos.

[Substituições ao intervalo] A ideia era refrescar o ponta de lança, porque o Tiago [Reis] trabalhou muito para a equipa. Precisávamos de um ponta de lança de apoio e procurámos fazer uma dinâmica ofensiva diferente (...). Foi com essa intenção, porque tínhamos o Tiago [Reis] e o Miguel [Baeza] desgastados. E penso que, na segunda parte, tivemos momentos de transição fortes, com a capacidade do Nigel [Thomas] e o apoio competente do Adrián [Butzke].

Apenas quatro golos no campeonato? É um facto. A única solução que temos é continuar a trabalhar, acreditar que vamos conseguir fazer golos e melhorar os jogadores nesse sentido. Resta-nos trabalhar nessa situação.

Os resultados não estão a condizer com aquilo que tem sido o nosso nível exibicional (...). A verdade é que temos sido competitivos e temos apresentado qualidade nos jogos que temos disputado. É uma questão de conseguirmos materializar aquilo que temos vindo a produzir.

Quero só dar uma palavra aos nossos bombeiros, que hoje foram justamente homenageados. De facto, o trabalho deles é heróico (...). Sem eles, estaríamos muito mal. Um abraço a todos e um agradecimento muito especial.»