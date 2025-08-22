O Nacional prepara-se para receber o Sporting no próximo sábado num desafio da terceira jornada da I Liga, com o treinador Tiago Margarido a admitir que enfrentar os leões é um "desafio enorme".

Em conferência de imprensa, o técnico dos madeirenses enalteceu o momento forte do adversário, mas garantiu que a sua equipa está motivada para o embate.

«Vamos defrontar o bicampeão nacional, que atravessa um excelente momento, o que nos coloca um desafio enorme pela frente. Porém, temos como génese, neste grupo, encarar os desafios. Gostamos de ser desafiados e, como tal, estamos muito motivados», disse Margarido.

O treinador destacou a qualidade do Sporting, que vem de duas vitórias convincentes no campeonato – contra Casa Pia (2-0) e Arouca (6-0) – após a derrota na Supertaça para o Benfica (1-0). O treinador do Nacional sublinhou a «variabilidade no processo ofensivo» da equipa de Rui Borges, factores que, na sua opinião, dificultam a leitura dos adversários.

«Isso faz com que os adversários não consigam prever tão bem a forma como devem defender, devido à plasticidade tática que apresentam», apontou.

Em contrapartida, o Nacional vive um período de transição, com 17 novas entradas no plantel. Tiago Margarido admitiu que o Sporting tem vantagem nesse aspecto, mas notou evolução na equipa após o empate (1-1) com o Rio Ave, na segunda jornada.

«Em função daquilo que foi o nosso primeiro jogo, apresentamos melhorias no segundo. O jogo em Vila do Conde foi interessante e próximo do que pretendemos, enquanto equipa técnica. Mas ainda estamos num processo de reconstrução, o que demora o seu tempo», afirmou o treinador de 36 anos.

