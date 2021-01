Declarações de Luís Freire, treinador do Nacional, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Nacional, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Houve uns cinco a 10 minutos iniciais em que o jogo esteve dividido e equilibrado. Depois, dos 10 aos 30 minutos, o Moreirense esteve a pegar no jogo e isso não nos agradou. Acabaram por ter uns 20 minutos de iniciativa e nós mais baixos. Tiveram muitas bolas paradas, a rondar a nossa baliza. Não com grandes oportunidades de golo, mas remates exteriores, e acabaram por, nesses 20 minutos, ter esse ascendente no jogo. A partir daí, começámos a criar mais oportunidades no jogo e duas claríssimas no final da primeira parte, com o Kenji e o Riascos. Ao intervalo estava 0-0, nós tínhamos as melhores oportunidades, mas o adversário teve algum domínio. Chegámos ao intervalo e mostrámos aos jogadores que se tivessem mais intensidade e confiança acabaríamos por conseguir criar mais oportunidades. Na segunda parte, estivemos mais na iniciativa, sempre a tentar criar mais jogo, e a criar oportunidades de golo gritantes, uma delas mesmo flagrante, e logo a seguir temos o lance do livre em que o Steven Vitória acaba por marcar. Acho que é muito penalizante para nós, porque um empate era o mínimo. Nós tivemos as melhores oportunidades de golo, e é verdade que cometemos alguns erros, mas não estamos satisfeitos com o resultado, nem com os minutos iniciais.»



«Antes de sofrer o golo, nós estávamos por cima do jogo, e criámos uma oportunidade clara pelo Riascos. A intenção clara foi construir, com o Rúben a pegar mais no jogo, com o Ramos para apoiar os avançados na frente, tínhamos o Camacho também refrescado… Tínhamos Camacho, Riascos, Rochez, e Ramos a chegar, o Witi que lançámos e até criou a oportunidade de golo… Refrescámos as alas, já tínhamos dois avançados em campo, tivemos oportunidades para fazer o golo, mas não fizemos. Quando sofremos o golo estávamos bem no jogo. Penso que o Moreirense ficaria satisfeito com um ponto e levou três. Nós estávamos insatisfeitos com um e não levámos nenhum.»