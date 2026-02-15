Jan Bednarek, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após o triunfo por 1-0 frente ao Nacional, na partida a contar para a 22.ª jornada da Liga:

Vitória em condições difíceis

«Sim, acho que foi bastante difícil, tendo em conta todas as condições. Acho que o campo estava mole. Sim, estavam difíceis. Acho que foi um desses jogos que temos de ganhar e ir para casa. Acho que foi na primeira parte. Acho que não conseguimos realmente quebrá-los. Houve algumas ocasiões. Mas sim, feliz por marcar, ajudar a equipa e manter a baliza a zeros. Acho que, como disse, é um daqueles momentos em que temos de ganhar os jogos e depois esquecer.»

Boa assistência de Gabri Veiga

«Sim, claro. Estava a rir-me com ele. Basta dar-me uma boa bola. E sim, felizmente marcámos. Treinamos bastante os lances de bola parada.

Estou feliz com o Lucho e o Lino, que estão a fazer isso por nós, da parte da equipa técnica. Estão a fazer um ótimo trabalho. Até agora, tudo bem.

Temos de continuar.»

Vencer por Samu

«Para ser sincero, depois desses dois jogos, acho que foi uma semana realmente difícil, especialmente com o Samu. Quero dedicar um golo a ele porque ele merece. Estamos com ele. Está a passar por um período difícil, mas acho que isso só o vai tornar mais forte. Claro, tivemos muitos sofrimentos, como o golo sofrido no último minuto contra o Sporting. Depois, as notícias sobre o Samu, muitas mudanças na equipa. Mas acho que os rapazes trabalharam duro e merecemos bons momentos hoje.»

Idade não importa

«Acho que temos de ter líderes no onze em campo. Não importa se tens 17 anos ou 40, como o Thiago Silva. Acho que temos de dar o nosso melhor. Estou muito feliz com o Oscar [Pietuszewski]. Foi muito corajoso com a bola. Driblou, assumiu responsabilidades. Acho que é um ótimo começo para ele.»