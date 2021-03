Depois de três desaires consecutivos, Luís Freire garantiu que o Nacional vai a Paços de Ferreira com «a vitória no pensamento» para o jogo da 22.ª jornada da Liga.



«Vamos com a expectativa de fazer um bom jogo, pois temos capacidade para lutar pelos três pontos. A vitória esta no nosso pensamento, sabendo que o Paços de Ferreira tem feito um campeonato muitíssimo bom, com uma boa dinâmica de jogo», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico dos insulares defendeu que a equipa «tem disputado todos os jogos até ao limite e este não vai ser exceção». Para isso, os madeirenses «terão de ter compromisso e estar muito determinado em vencer, sendo uma equipa muita competitiva».

Apesar dos castores terem perdido nos Açores na ronda anterior, Luís Freire não antecipa facilidades. «Estiveram muitos jogos sem perder. Tiveram um jogo mau, mas estão a fazer um excelente campeonato. O importante é nós querermos entrar num bom momento, vencendo para ter alguma folga no campeonato», avaliou.



O treinador revelou que «uma vitória deixará todos felizes», dizendo que o «Nacional já merece melhor». Freire lembrou as críticas que têm recebido acerca da falta de pressão no meio-campo, frisando que não concorda.

«Acho que é uma crítica pouco consistente. Contra o Braga, que é a equipa que melhor joga futebol em Portugal, era muito complicado jogar de igual para igual. Mas temos pressionado nos outros jogos, embora com o Belenenses nem daria para isso. Nós costumámos pressionar. Essa crítica não tem lógica nenhuma, embora aceite todas as opiniões», asserverou.

O técnico sublinhou que o "Nacional tem de defender bem e ter uma boa capacidade de ferir o adversário", ficando dessa forma, a equipa "mais perto das vitórias" e de ser "premiada com pontos".

O campeonato está muito equilibrado na zona baixa da tabela, com poucos pontos a separar as equipa: «Não esperávamos que estivessem 10 equipas nesta posição, pois há um equilíbrio muito grande, mas estamos preparados para isso e esperamos chegar ao fim com o nosso objetivo [manutenção] conquistado», concluiu.



Paços de Ferreira e Nacional defrontam-se na próxima sexta-feira, na Capital do Móvel, às 18h30.