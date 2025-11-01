Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa, após o triunfo por 1-0, frente ao Nacional, em jogo da décima jornada da Liga:

Nacional jogou como o Famalicão queria

«É sempre muito difícil jogar aqui. Nós sabíamos ao que vinhamos, conhecemos muito bem a equipa do Nacional, e aquilo que consideram encostados às redes, eu não considero. Acho que a bola que o Nacional teve em alguns momentos do jogo foi o que nós quisemos que assim fosse. Sabíamos aquilo que era o nosso plano para o jogo e acabámos por dar em alguns momentos do jogo a bola ao Nacional para ela chegar onde nós queríamos.

A verdade é que essa bola que o Nacional teve nos períodos iniciais não nos fez criar nada de sobressalto em relação àquilo que era o nosso processo defensivo. Sabíamos que depois o jogo ia entrar numa toada que ia nos agradar mais um bocadinho, para nós termos mais boa dentro daquilo que é a nossa organização. É verdade que não, começámos logo desde o início a ligar o jogo como gostamos, mas porque o relvado é muito difícil para a bola circular, nem sempre com as melhores decisões. Mas a partir do momento em que ligamos, criamos situações e fizemos o golo.»

Momento da expulsão

«Acho que até o momento da expulsão, foi um jogo maduro da nossa parte, um jogo sólido. A partir do momento em que o adversário ficou com menos um jogador, era então um momento para sermos ainda mais seguros, mais sólidos, mais equilibrados, e acho que a partir daí fomos demasiado emocionais e corremos alguns riscos que não deveríamos ter corrido, devíamos ter matado o jogo muito mais cedo.

O adversário até podia ter empatado, podíamos ir num lance ou noutro, ter sofrido o golo e irmos embora com um empate extremamente insatisfeito, num jogo em que não poderia, e nem deveria acontecer. Deveríamos ter ganhado de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila, para ir embora muito mais satisfeitos.»