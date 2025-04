José Faria, treinador do Estrela da Amadora, na conferência de imprensa, após a vitória frente ao Nacional, por 0-1, na 28.ª jornada da I Liga:

[Vitória importante após seis jogos sem vencer?]

«Sim, muito importante, tínhamos vindo uma série de resultados menos positivos, mas independentemente desses resultados, é aquilo que eu falo desde o início, temos tido boas exibições, muitas vezes por cima do jogo. Tivemos a ganhar ao Moreirense até bem perto do fim; tivemos a ganhar em casa o Gil também, e acho que deveríamos ter somado mais pontos.»

«Obviamente que foi uma vitória num campo muito difícil, contra um adversário difícil, onde a maior parte das equipas sofre muito para ter um bom resultado. Mas acima de tudo, por todas as incidências que antecederam o jogo, acho que nós fomos superiores na maior parte dos capítulos. Sabíamos o tipo de jogo que podíamos encontrar aqui, um relvado difícil, estávamos preparados para manter a segunda bola, uma equipa que remata bastante à baliza, que tenta fazer uso também do seu meio campo.»

«Fizemos um golo que por alguns centímetros foi anulado, mas penso que entramos bem, perigosos, e na segunda parte tivemos que dar uma boa continuidade, àquilo que tínhamos feito. Acho que é um pouco injusto para os meus rapazes dizer que quem definiu melhor ganha o jogo, porque estamos a falar de uma equipa que chegou ao estádio ontem às sete da manhã para treinar, depois apanhou o autocarro para ir almoçar, para ir para o aeroporto, chegámos por volta da uma e meia, depois duas horas de viagem. Emocionalmente, imaginem o que é, jogadores que não percebem o que é que acontece, o avião chega à Madeira, tem que voltar. Chegámos ao aeroporto de Lisboa, comemos McDonald's, KFC, aquilo que foi possível, e passei a decisão quase para eles, agora eles queriam muito dar esta prenda aos adeptos, sabiam que se não fosse assim provavelmente os adeptos iriam voltar.»

«Chegaram cerca da uma da manhã, numa semana que também não foi muito fácil, porque tiveram um jogo com o atual campeão Nacional, onde perderam alguns jogadores por vermelho. A equipa dá uma boa resposta com três pontos, foge do AVS, tem o próximo jogo com o Farense, que é importante também para as contas do Estrela para a manutenção.»