O Nacional-Tondela da 14.ª jornada da Liga, que estava previsto para as 15h30 deste sábado, foi adiado «devido à impossibilidade de voos para a Madeira».

Segundo a Liga Portugal, a nova data da partida será anunciada «nas próximas horas».

Recorde-se que o voo que transportaria o Tondela esta sexta-feira para a Madeira foi cancelado, por causa dos fortes ventos que afetam o arquipélago. O mau tempo deverá prevalecer até domingo.

A Liga esclareceu que «apenas poderão ser incluídos na ficha técnica do jogo adiado os jogadores que se encontravam regulamentarmente inscritos na data inicialmente fixada» e «os jogadores que, eventualmente, estivessem a cumprir sanção de suspensão na data em que o jogo estava especificamente agendado continuarão sem poder ser incluídos na ficha técnica».

O Tondela soma nove pontos e ocupa o 16.º lugar, que leva ao play-off de permanência. Por sua vez, o Nacional é 14.º, com 12 pontos.