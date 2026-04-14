Liga: Nacional abre portas do estádio para jogo com o Alverca
Entrada gratuita para adeptos com camisola e oferta extra para sócios
O Nacional anunciou esta terça-feira uma iniciativa especial para o encontro frente ao Alverca, da 30.ª jornada da Liga, abrindo as portas do Estádio da Madeira a sócios e adeptos.
Sob o lema «Mais alvi-negros nas bancadas, mais força em campo», o clube madeirense vai permitir entrada gratuita a todos os adeptos que se apresentem equipados com uma camisola do Nacional. Além disso, cada sócio terá direito a um bilhete adicional gratuito, podendo levar um amigo ou familiar ao encontro.
O objetivo da iniciativa passa por reforçar o apoio à equipa numa fase decisiva da temporada, com os insulares a ocuparem atualmente o 15.º lugar da classificação, com 25 pontos, os mesmos que o Casa Pia, em lugar de playoff de despromoção.
A partida está marcada para sábado, às 15h30, com as portas do estádio a abrirem uma hora antes.