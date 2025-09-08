O Nacional emitiu esta segunda-feira um comunicado onde admite a possibilidade de não comparecer ao encontro da quinta jornada da Liga, frente ao FC Porto, marcado para o próximo sábado, dia 13 de setembro no Estádio do Dragão.

Segundo o clube madeirense, a viagem estava inicialmente planeada para a manhã da véspera de um jogo agendado para domingo, dia 14, data oficial da ronda no sorteio realizado em julho. No entanto, a alteração posterior da partida para sábado criou dificuldades logísticas que o Nacional diz não conseguir ultrapassar.

«Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o CD Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional», refere o comunicado.

O clube madeirense garante ter «todas as condições para disputar a jornada no domingo, dia 14, no Estádio do Dragão», reiterando que a decisão da Liga Portugal, conhecida a 1 de setembro, desconsiderou os constrangimentos logísticos associados às deslocações insulares.

Caso se confirme a ausência, o Nacional arrisca derrota administrativa e possível sanção disciplinar.

Leia aqui o comunicado do Nacional na íntegra:

«Nos primeiros dias do mês de Julho o Kick-off da Liga Portugal recebeu o sorteio das competições profissionais de futebol para a época 2025/2026. Tal como sempre aconteceu em anos anteriores – e acontece com outras comitivas insulares, o Clube Desportivo Nacional realizou a marcação das viagens aéreas para as suas 17 deslocações tendo por base as datas oficiais de cada jornada. Sempre que tal se considera necessário, o CD Nacional agiliza posteriormente as mudanças de datas e horários dos voos ajustados às alterações sofridas em cada jornada futebolística.

Visto que a jornada 5 da Liga Portugal Betlic tinha como data oficial o dia 14 – domingo, num encontro que irá opor o FC Porto ao CD Nacional, no Estádio do Dragão, a comitiva alvi-negra tinha marcação de viagem aérea com partida desde o Aeroporto da Madeira para a manhã da véspera – sábado, dia 13. Posto isto, e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada, a Liga Portugal decidiu a 1 de Setembro a alteração da partida diante do FC Porto para a tarde de sábado, às 18h00.

Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o CD Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional.

O CD Nacional reitera manter todas as condições para disputar esta jornada no domingo, dia 14, no Estádio do Dragão.»