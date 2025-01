Nacional e FC Porto defrontam-se nesta sexta-feira em duelo da 17.ª jornada da Liga portuguesa, pelas 18 horas. É até, o jogo inaugural desta jornada, realizado no Estádio da Madeira, no Funchal, e pode acompanhá-lo AO VIVO com o Maisfutebol.

Um duelo entre duas equipas de diferentes 'campeonatos'. O FC Porto encontra-se em segundo lugar, em igualdade pontual com o líder Sporting (40 pontos), enquanto que o Nacional é 15.º, com 13 pontos.

Porém, apresentam o mesmo número de jogadores em campo no início do jogo - onze. Serve este artigo para prever, justamente, quais os onzes iniciais das duas equipas.

Tiago Margarido deve apostar num onze de continuidade, na máxima força. Já Vítor Bruno tem como grande ausência o castigado Nico González, que poderá ser rendido por Alan Varela. Fica a questão ainda se joga de início Fábio Vieira ou André Franco, prevendo-se o regresso do médio emprestado pelo Arsenal.

Veja neste link, ou na GALERIA acima, os onzes prováveis das duas equipas.