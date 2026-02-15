Igor Liziero, em declarações na flash interview após a vitória do FC Porto sobre o Nacional, por 1-0, na 22.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o FC Porto

«Cumprimos com o que o mister nos propôs, mas eles foram mais eficazes do que nós nas bolas paradas e saíram com a vitória. A primeira parte é um momento em que as equipas se estudam, mas penso que na segunda parte foram mais agressivos, ainda que nos tenhamos portado muito bem. O jogo é definido numa bola parada, tivemos oportunidade para marcar minutos antes, não marcámos e eles fizeram-no.»

Postura do Nacional contra equipas «Grandes»

«Estes são jogos difíceis, mas acho que a equipa quer tentar jogar e pressionar os adversários, não aceita ficar sem a bola. A dificuldade destes jogos é grande, como no jogo de hoje, num bom pontapé de canto eles fazem o golo.»