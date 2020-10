Luís Freire ambiciona um Nacional dinâmico, concentrado e com vontade de vencer frente ao Belenenses, em jogo da terceira jornada da Liga.



«O Belenenses tem dois sistemas táticos, com uma capacidade grande de pressionar o adversário. É uma equipa aguerrida e concentrada e que já ganhou em Guimarães e não foi por acaso. Tem jogadores rápidos na frente e agressividade no meio-campo», elogiou, em conferência de imprensa.



O técnico dos insulares adiantou que o conjunto de Petit «ganha uma grande dimensão física» por jogar com três centrais, ressalvando que «a derrota com o Famalicão foi por pormenores».

Luís Freire assumiu estar identificado com o adversário e preparado para as dificuldades, mas, para contornar os problemas que serão colocados, deseja um conjunto com mobilidade e dinâmica, para criar os espaços de finalização.

«No último jogo provámos ter capacidade defensiva, mas cada jogo é um jogo. O Boavista (3-3) obrigou-nos a nos expor e foi tremendamente eficaz. O Farense foi uma equipa mais física e que utilizava muito os corredores laterais, onde nos conseguimos defender muito melhor», analisou.



Ainda assim, Freire prevê um jogo mais fechado do que o com o Boavista. «O Belenenses tem um sistema mais defensivo, não metendo tanta gente no ataque. Será um jogo mais fechado, com marcações e pouco espaço.»



A três dias de fechar o mercado, o técnico admitiu não esperar mais entradas no plantel, mas admite que «até fechar, nunca se sabe o que acontece para lado nenhum».

Quanto às situações de Arabidze e Marcelo Freitas, assegurou que neste momento conta com eles.

O Nacional recebe o Belenenses no Estádio da Madeira, às 15h30.