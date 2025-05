Luís Freire, em declarações na sala de imprensa, após o triunfo do V. Guimarães por 2-1 frente ao Nacional, no encontro da 32.ª jornada da Liga:

[Foi um triunfo sofrido aqui na Madeira?]

«Acho que é uma grande vitória. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, não é fácil jogar aqui. Eles [Nacional] ganharam, aqui, ao Porto, por exemplo. Ganharam ao Santa Clara também, que é um adversário que está perto de nós, e tínhamos que vir aqui e tentar a vitória, dar o tudo por tudo. Entramos bem no jogo, com bola, boa circulação. O Nacional em 5-4-1 mais fechado, mais na expectativa inicial. Nós a circular bem, e numa dessas jogadas marcamos um grande golo pelo Tiago Silva. Uma execução muito boa.»

«O Nacional esteve bem, com alguma chegada, mas sem criar grande perigo, a realidade é essa. O nosso guarda-redes penso que não fez uma defesa na primeira parte. Tivemos dois lances muito bons para fazer o 2-0. Não matamos o jogo nessa situação. Mas o 1-0 ao intervalo ajustava-se.»

«Na segunda parte, penso que soubemos interpretar o jogo. Conseguimos entrar bem no jogo. O Nacional começou sem nada a perder. Está a perder em casa 1-0 e começa a chegar mais [na frente]. Mas penso que as substituições, depois do Nuno Santos, que foi protagonista no segundo golo, e acabou por assistir muito bem para o Chucho fazer o 2-0.»

«A partir daí sabemos que o Nacional não tem nada a perder e acaba por arriscar tudo na frente. E depois ou matamos [o jogo] com o 3-0, e tivemos oportunidades para o fazer, e o jogo acaba. Não matamos e o jogo abriu com o 2-1, com 15 ou 20 minutos para acabar.»

«Claro que o Nacional está a perder, vai-se jogar tudo para a frente. E nós temos que saber estar dentro do campo. Um campo difícil, um campo onde a equipa do Nacional também é muito combativa. Mas nós soubemos estar. Penso que fechamos bem o jogo com o Mikel também e com o Beni.»

«Os jogadores foram incansáveis. Valorizar precisamente o papel dos jogadores. Porque foi preciso ser equipa, foi preciso ser um grupo muito forte para voltar a ganhar. Nós temos feito muitas vitórias seguidas. E esta vitória acaba-nos por projetar mais um passo importante para o nosso objetivo final.»