O Nacional defronta nesta sexta-feira o Rio Ave, em jogo da 17.ª jornada, no qual o técnico pretende ver a sua equipa a dar sequência aos bons resultados depois de ter quebrado um ciclo negativo, com o empate com o Benfica (1-1), no Estádio da Luz, e a vitória caseira sobre o Famalicão (2-1).

«Os jogadores estão com uma atitude forte, em treino e também em jogo, e é isso que queremos levar. Isso tem que ser o nosso padrão inegociável. É aí que bebemos muito dessa atitude e dessa força mental e entrega ao jogo. Com compromisso na organização e com aquilo que são as tarefas, tanto defensivas como ofensivas», referiu o técnico na antevisão à partida, citado pela Lusa.

«Temos de saber sofrer juntos, mas com ambição no jogo, e tentar implementar a nossa forma de jogar», acrescentou.

Quanto ao que espera encontrar frente ao Rio Ave, Luís Freire lembrou que a mudança de treinador veio trazer novas ideias ao adversário.

«Sabemos que tem valor e qualidade. Trocou agora de treinador, na perspetiva de dar outro rumo àquilo que estão a fazer. Têm um excelente plantel, num clube habituado até à Liga Europa. O novo treinador [Miguel Cardoso] conhece a casa e é muito ofensivo, com uma capacidade de pressão forte», analisou.

No boletim clínico dos insulares constam Daniel Guimarães, com um traumatismo na grelha costal, Rúben Micael, com um traumatismo no joelho, e Brayan Riascos, com uma lesão muscular na coxa direita.