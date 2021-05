Manuel Machado espera que a equipa transporte a «qualidade dos últimos jogos», mas «traduzida e pontos» para o encontro frente ao Moreirense, da 31.ª jornada da Liga.



À medida que o campeonato caminha para o final, o técnico dos insulares assumiu estar consciente de que cada partida é uma autêntica final.



«Nesta fase todos os jogos têm uma importância acrescida, pois o posicionamento na tabela faz com que assim seja», disse, em conferência de imprensa.



O experiente treinador sublinhou que as últimas exibições deixam uma réstia de esperança aos madeirenses, últimos classificados da Liga com 24 pontos.

«Desde que aqui cheguei, excetuando os dois primeiros jogos, com o Portimonense e o Santa Clara, com resultados muitos pesados, os outros foram merecedores de mais pontos do que os que tivemos», apontou.

«Espero que a equipa tenha a mesma qualidade em termos daquilo que foram os processos dos últimos jogos e, por força dessa qualidade, permita tirarmos em termos de pontos muito mais do que conseguimos atrás», acrescentou.



Manuel Machado insistiu na ideia e defendeu que o Nacional merecia ter «mais uma mão cheia de pontos».

«Pelo que temos feito, merecíamos mais uma mão cheia de pontos e refiro-me aos jogos com Tondela, FC Porto e Sporting, o que mudaria substancialmente o nosso posicionamento na tabela. O grau de dificuldade continuaria a existir, mas não na dimensão que existe neste momento», sustentou.

Pese a posição na tabela e uma sequência de maus resultados, «que debilita qualquer equipa em termos emocionais», o treinador afirma que «o grupo está de parabéns», tendo sido feito um «trabalho conjunto de toda a estrutura» e «se alguma coisa não pode ser apontada a este grupo nesta fase, é a sua atitude, a combatividade e o acreditar».



Em relação ao adversário desta ronda, o técnico dos madeirenses tem uma opinião bem vincada.

«É uma equipa que tem estabilizado nos últimos anos e esta época é mais uma tranquila. Começaram esta temporada de uma forma quase permanente num 4x3x3 ou 4x2x3x1, mas, nos últimos jogos, variaram, com um eixo central de três e a dúvida para este jogo é se regressa à sua base do modelo da maioria dos jogos, ou se vai dar continuidade ao apresentado nos últimos confrontos», referiu.



Pedro Mendes está de regresso às opções para o jogo contra o Moreirense. Em sentido contrário, Alhassan, castigado, e Francisco Ramos, Marco Matias, Lucas Kal, Kalindi, Thill e Vigário são ausências por lesão.

O Nacional joga contra o Moreirense, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, esta quinta-feira às 15h00.