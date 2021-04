Declarações do treinador do Nacional, Manuel Machado, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória por 1-0 ante o V. Guimarães, em jogo da 29.ª jornada da I Liga:

«É uma vitória importante, e é importante também realçar aquilo que os jogadores fizeram no campo. Depois de um período tão longo e tão grande número de jogos com derrotas, o nosso principal inimigo é o estado anímico. Qualquer equipa fica derrubada perante isso. Aquilo que eles hoje aqui fizeram e que já haviam feito perante o FC Porto e em Tondela, onde não foram premiados com pontos, embora devessem.»

«Esta vitória vem com duas jornadas de atraso e julgo que pelo menos quatro pontos poderíamos ter feito nesses dois jogos. A equipa e a estrutura do clube continuam a acreditar que é possível reverte esta situação. Há 15 pontos para disputar – tive este discurso há três ou quatro dias em Tondela – por isso vamos continuar a lutar e a acreditar que é possível. No futebol vêem-se coisas fantásticas, pelo melhor e pelo pior. A nossa situação continua a ser difícil, mas é um pouquinho menos difícil do que era antes de começar este jogo. A conjugação desse querer de todos hoje esteve no campo, felizmente com mais competência defensiva e com uma pontinha de felicidade que nos fugiu aqui e ali. É uma vitória importantíssima, porque premeia a resiliência e a crença que os jogadores têm vindo a demonstrar.»

[Mensagem passou para os jogadores?]: «Já tinha passado nos dois jogos anteriores que mencionei. É evidente que nos outros dois jogos que tivemos antes, com Santa Clara e Portimonense, que acabaram com resultados muito penalizantes, houve algum desleixo, alguma desorganização de um conjunto de coisas. Mas os jogadores já perceberam essa mensagem lá atrás, quando encontraram aqui o FC Porto, e em Tondela. Esse querer, essa vontade, esse crescimento de organização em termos técnicos e táticos, já esteve nesses dois jogos. Hoje confirmámo-lo, com um bocadinho mais de competência, sobretudo no plano defensivo e um pouco mais de felicidade também. É uma vitória muito importante, que pode catalisar a nossa equipa para este fim de prova, na procura de um objetivo que, continuamos a acreditar, é possível de ser alcançado, que é a manutenção do clube na I Liga.»

[Jogo com o Sporting, na próxima jornada]: «É mais um jogo. Cada jogo tem três pontos, e vamos a Alvalade à procura deles. Não abdicamos disso, com todo o respeito pela qualidade pela excelente temporada que o Sporting está a fazer. Aquilo que fizemos aqui com o FC Porto, uma equipa do mesmo nível, também vai estar lá, nesse jogo. Uma equipa organizada, combativa, com respeito pelo adversário, mas também com a consciência de que os pontos que estão em jogo são para disputar até ao último minuto. Por isso, vamos lá com essa vontade.»