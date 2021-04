Na antevisão do jogo contra o Tondela, da 28.ª jornada, Manuel Machado considera que «não há muita margem de retificação» nesta altura do campeonato, em que «ou o Nacional pontua ou a situação agrava-se».

«Independentemente da derrota, em dois momentos individuais onde não estivemos bem, que acabaram por condenar a equipa, todos os outros fatores vão no sentido contrário. A equipa esteve organizada, foi combativa, quer na fase sem bola, quer na fase com bola e foi competente. Não arrasta toda a confiança que uma vitória arrastaria, mas faz crescer o ânimo», disse, em conferência de imprensa, lembrando ainda o jogo com o FC Porto.



O treinador dos insulares espera que a exibição frente aos dragões «sirva de factor para transportar o que de bom foi feito para o próximo jogo frente ao Tondela», uma vez que o «progresso foi manifesto».

«Os jogadores são o eixo fundamental de tudo isto. São múltiplos os fatores que contribuem para o sucesso ou para o insucesso, mas aqueles que vão dentro do campo são os que vão determinar o positivo ou o negativo do momento», afirmou.

Sobre o Tondela, o experiente técnico diz que «é uma equipa que tem praticamente a sua época resolvida, contrariamente ao seu histórico na prova», em que tem garantindo a manutenção nos últimos jogos.

«Tem um conjunto ferramentas muito interessantes, bem organizada, com uma frente de ataque muito rápida e com um ponta de lança [Mário González] que está num momento de grande eficácia», referiu.

O Nacional desloca-se ao João Cardoso, em Tondela, esta quinta-feira. O pontapé de saída está agendado para as 15h00.