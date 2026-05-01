O treinador do Nacional, Tiago Margarido, referiu esta sexta-feira que a equipa atravessa o «melhor momento na época», antes de receber o AVS, no duelo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa de futebol (sábado, 15h30), no qual os madeirenses querem fechar o objetivo da permanência. A equipa venceu três dos últimos quatro jogos, diante Estrela da Amadora (2-0), Alverca (1-0) e Tondela (2-0), perdendo pelo meio na visita ao Benfica (2-0).

Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza continuam ausentes por lesão até final da época, enquanto Igor Liziero e Gabriel Veron evoluíram no tratamento e devem integrar a convocatória, segundo Tiago Margarido, que volta a contar com Chiheb Labidi, após castigo:

Evolução da equipa:

«Neste momento, a equipa materializa as oportunidades que são criadas e isso, obviamente, configura outro tipo de confiança. Ao longo do tempo, a equipa também evoluiu e é, atualmente, mais madura e gere melhor o resultado.»

Apelo aos adeptos para um jogo que pode valer a permanência na Liga:

«Convoco todos os nacionalistas. A entrada é gratuita para as mulheres e cada sócio pode trazer um acompanhante, portanto, tragam os familiares, amigos e conhecidos. Quanto mais gente para nos apoiar, melhor.»

Melhorias vistas no AVS no «momento da transição» e «bolas paradas», apesar de o adversário já estar despromovido à II Liga:

«Vamos jogar contra um AVS que vive o melhor momento na temporada. Prova disso é o último jogo contra o Sporting, em que conseguiu um empate muito meritório (1-1). É uma equipa que vale muito mais do que os pontos que tem na classificação.»