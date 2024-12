Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa, depois do triunfo diante do Moreirense (1-0), no Estádio da Madeira, em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

[Nacional muito melhor na segunda parte?]

De facto, na primeira parte, penso que o jogo foi muito repartido. O Moreirense estava a bloquear-nos bem, na nossa primeira fase de construção, com mérito. Depois, na segunda parte, após os ajustes feitos, penso que sim, penso que a segunda parte foi de sentido único. Começamos logo com uma bola na trave, tivemos boas situações de golo, até que felizmente conseguimos materializar uma, dentro daquilo que era a nossa expectativa de jogo para a segunda parte.

Penso que pelo somatório do jogo, se ajusta a vitória, não diria que foi o melhor jogo do Nacional, acho que não foi, mas foi um jogo competente, um jogo onde a equipa foi inteligente, principalmente na segunda parte, que conseguiu criar dificuldades através de jogo direto à equipa do Moreirense. Penso que, tal como disse, o resultado se ajusta, devido àquilo que aconteceu no somatório do jogo.

[Bruno Costa a titular e Matheus Dias no banco?]

Nós, para este jogo, tínhamos um plano de ter um meio-campo mais ofensivo. Não fazia sentido para nós jogarmos com dois médios defensivos de raiz. Então, colocamos o Luís Esteves a ‘oito’ e o Djibril Soumaré a ‘seis’, e Bruno Costa a ‘dez’, porque é um jogador com maior capacidade de definição, um jogador que interpreta bem o jogo entre linhas, um jogador criativo e que consegue ver situações de jogo para isolar colegas e tomar boas decisões naquela zona de campo. Tem trabalhado bem, tem estado muito bem nos treinos e merecia também esta titularidade. Mas, fundamentalmente, foi com o objetivo de mudar aquilo que eram as características do meio-campo com a passagem dos tempos mais próximos.

[Três jogos seguidos sem sofrer golos em casa.]

É verdade. Ao início, lembro-me de falarmos aqui nesta sala várias vezes de que estávamos a sofrer muitos golos, que a equipa não tinha uma boa coesão defensiva. Desde então, nós conversamos sobre esse momento de jogo. Trabalhámos muito para a equipa ser mais sólida e a verdade é mesmo essa. Aqui em casa, sair de um jogo sem sofrer golos, penso que a equipa está muito competente no processo defensivo.

No processo ofensivo, também, faltava, então, era materializar a questão das oportunidades em golo. Hoje, felizmente, conseguimos uma.