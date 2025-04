O Nacional recebe o Estrela no Estádio da Madeira, num duelo entre duas equipas que procuram garantir a manutenção, ainda que os insulares ocupem, nesta altura, a 13.ª posição, com mais seis pontos do que os tricolores.

Na habitual conferência de antevisão ao encontro, Tiago Margarido apelidou-o de «muito importante», mas não decisivo e garantiu que não olha para a tabela classificativa.

«Jogamos em casa e estamos perante os nossos adeptos. É um jogo que nos pode distanciar de um rival direto, que, neste caso, é o Estrela. Não podemos fugir a essa responsabilidade. Não é um jogo decisivo, mas é muito importante para nós», começou por referir.

«Nós conhecemos muito bem a equipa do Estrela e sabemos bem as soluções que eles têm. Apesar de terem essas quatro baixas, têm um plantel extenso, pois reforçaram-se bem no mercado de inverno. Não olho para a tabela classificativa. Olho, sim, para os pontos que vamos conseguindo somar», acrescentou o técnico.

O jogo entre Nacional e o Estrela está marcado para este domingo, a partir das 15h30, e terá a arbitragem de Hélder Malheiro.