O Nacional desloca-se, este domingo, até à Reboleira para mais um jogo da Liga, a contar para a 11.ª jornada.

Na habitual antevisão ao encontro, Tiago Margarido, técnico dos insulares, admitiu que apesar da qualidade individual e coletiva do adversário, o principal objetivo passa por dar sequência ao «crescimento enquanto equipa» e lutar pelos três pontos.

Recorde-se que o Nacional ocupa a 15.ª posição, com oito pontos somados e menos um jogo, sendo que o Estrela da Amadora tem seis pontos e é 17.º classificado.

«O Estrela da Amadora é uma equipa que vale bem mais do que os pontos que conseguiu até ao momento. Tem excelentes valores individuais e possui qualidade coletiva, mas nós também temos a nossa qualidade, vamos lutar pelos três pontos», começou por referir.

«Aquilo que queremos é dar sequência ao nosso crescimento enquanto equipa. No último jogo conseguimos marcar, algo que já não fazíamos há algum tempo, assim como também não sofremos. O nosso foco está, por isso, na consistência do que foi feito e focarmo-nos no crescimento da equipa», acrescentou.

O jogo entre Estrela da Amadora e Nacional está marcado para as 15h30, deste domingo, no Estádio José Gomes.