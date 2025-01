Tiago Margarido, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo do Nacional sobre o AVS por 3-1, num jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga:

[Confirma-se o melhor momento da época?]

«De facto, tal como tinha dito na antevisão, penso que estamos a atravessar o nosso melhor momento. Era importantíssimo termos a consistência de conseguir fazer duas vitórias seguidas, que, como toda a gente sabe, na Liga é extremamente difícil. Tínhamos hoje um jogo que para nós era uma final, era um jogo de seis pontos, e tivemos a capacidade de dar resposta mediante toda a pressão que havia em torno disso mesmo. Portanto, estou muito satisfeito com o resultado, muito satisfeito com o empenho dos jogadores, porque acho que demos resposta quando tínhamos de dar.»

[Tem mantido o onze base, mudando poucos jogadores. Estava a faltar a finalização, mas hoje faz três golos.]

«É verdade. Um dos nossos "handicaps" estava a ser a questão da finalização. Ao nível do processo, estávamos tranquilos com aquilo que estávamos a fazer, porque tínhamos provas evidentes de que estávamos a criar bastante, só não estávamos a conseguir empurrar a bola para dentro da baliza. Felizmente, nos últimos dois jogos conseguimos fazer cinco golos, o que demonstra também melhoria a esse nível. É preciso tempo, é preciso tempo para trabalhar. Estamos a colher os frutos agora.»

[Como justifica a entrada em falso do Nacional?]

«Há mérito do AVS, eles agitaram muito bem a nossa primeira fase de construção. Alterámos para um quatro mais um no nosso momento de construção, colocámos os nossos médios mais próximos uns dos outros, e isso fez com que conseguíssemos atrair os posicionamentos mais baixos à pressão do AVS e conseguíssemos sair em ataques rápidos com espaço. Penso que isso deve-se ao mérito do nosso adversário, e esse ajuste depois foi o que desbloqueou o jogo e fez-nos chegar à vantagem de dois golos para o intervalo.»

[Nos últimos três jogos, o Nacional faz três golos de pontapé de canto.]

«Fundamentalmente, deve-se ao trabalho da minha equipa técnica. Já o tinha dito depois do jogo com o FC Porto, o Rafa [Santos] e o Luís [Sousa] estão a trabalhar muito bem esse momento. Já fizemos bastantes golos de bola parada, portanto é mérito deles. É um trabalho em equipa, obviamente, mas eles é que são o cérebro desse momento, portanto temos que lhes dar mérito também.»