Margarido: «Nacional nunca coloca "autocarros", estamos aqui para competir»
Técnico do Nacional antevê «novas» dificuldades contra o FC Porto e aborda a viagem de avião até à cidade do Porto
Tiago Margarido, treinador do Nacional, antevê um FC Porto «bastante diferente» do que enfrentou na última temporada, sobretudo face aos reforços que contratou no mercado de verão.
Análise ao FC Porto e «novas» dificuldades
«É um FC Porto bastante diferente daquele que tivemos oportunidade de defrontar na última época, que se reforçou muito bem, aumentou também a sua qualidade individual e, por conseguinte, a qualidade coletiva. Como princípio, o Nacional nunca coloca "autocarros". Por vezes, os adversários é que empurram a nossa equipa para trás e temos que nos defender, porque estamos aqui para competir e ganhar pontos.»
Viagem da Madeira para o Porto
«Como treinador, a minha única preocupação é que a equipa possa viajar dentro daquilo que são as condições mínimas e dignas para uma equipa profissional de futebol. Mas, felizmente, esse assunto ficou resolvido.»