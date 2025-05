Tiago Margarido, em declarações na sala de imprensa, após a derrota por 2-1 frente ao V. Guimarães, na 32.ª jornada da Liga:

[O Nacional merecia outro resultado?]

«Nós não vivemos de vitórias morais. Contudo, importa contextualizar tudo aquilo que aconteceu. Enfrentámos um Vitória fortíssimo, um Vitória que está a fazer uma excelente liga, um Vitória europeu que fez uma Liga Conferência fantástica. E nós tivemos a capacidade para dividir o jogo.»

«Quando falo em dividir o jogo, falo de uma primeira parte em que acabam por chegar à vantagem, a meu ver, de forma injusta, quando o jogo estava repartido. Estávamos a ceder o domínio do jogo, mas de forma consentida. Estávamos a criar boas zonas para sair em transição e estávamos a conseguir criar a moça, fundamentalmente naquilo que eram os contra-ataques. A meu ver, essa vantagem ao intervalo é injusta.»

«Depois, na segunda parte, conseguimos provar, de facto, aquela vertente que o futebol tem de crueldade… Entrámos bem, conseguimos condicionar a primeira fase do Vitória, fomos mais ambiciosos e a verdade é que chegam ao 2-0 sem que nada fizessem para tal.»

«Mesmo assim, tivemos a capacidade de nos manter estáveis mentalmente, de nos mantermos dentro do jogo e acabamos por reduzir o resultado. Procurámos todas as formas, a prova disso são os 11 remates [do Nacional] contra 3 [do Vitória] na segunda parte. Não vivemos de vitórias morais, mas estou orgulhoso daquilo que foi a nossa prestação.»

[Nacional tem sido castigado pela falta de eficácia ao longo da época?]

«Cada jogo é um jogo. [mas hoje] teve a ver só com uma eventual falta de inspiração. Lembro-me na primeira volta de ter falado que a equipa produzia bom futebol, mas não conseguia materializar o futebol que praticava. Na segunda volta penso que melhoramos isso. Mas na verdade nós temos uma produção ofensiva que nos confere uma expectativa de golo relativamente alta para aquilo que são as expectativas da Liga.»

«Eu penso que estamos no top 6 ou 7, alguma coisa do género, e a verdade é que quando chegamos lá talvez não consigamos fazer. Estamos a trabalhar, estamos a tentar dar a volta a isso, e como disse, na segunda volta melhoramos nesse aspecto.»

[Sente que a manutenção é uma questão de tempo?]

«Sinto que temos dois jogos pela frente e que dependemos exclusivamente de nós. Se acontecer antes, melhor ainda.»