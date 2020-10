O Marítimo afirmou neste domiingo que o Estádio dos Barreiros está preparado para receber adeptos.

«Num trabalho contínuo e detalhado levado a cabo ao longo dos últimos meses, em conjunto com a Secretaria Regional de Saúde, IASAÚDE e Direção Regional de Saúde, e acompanhado pela Liga Portugal, o Marítimo da Madeira preparou e aprovou um plano detalhado para trazer de volta os adeptos ao estádio, que foi elaborado tendo em conta todas as especificidades da Região Autónoma da Madeira, do recinto desportivo e das zonas adjacentes», diz o clube, em comunicado.

Para os insulares, «não há, por isso, motivo algum para que o Estádio do Marítimo seja tratado de forma diferente do que acontece em outros recintos do principal escalão do futebol português, até pela situação epidemiológica que se vive na Região Autónoma da Madeira».

O Marítimo espera que as bancadas tenham adeptos já na próxima jornada, para o dérbi com o Nacional.