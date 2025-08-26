Liga
Mercado: Nacional rescinde com jogador que contratou em julho
Douglas Nathan jogou dois jogos na pré-época, mas agora regressa ao Brasil
Festim Shatri e Douglas Nathan rescindiram contrato com o Nacional, confirmou esta terça-feira o clube da Liga à Lusa.
No que toca a Douglas Nathan, o brasileiro assinou contrato com o Nacional no início deste mercado de verão, em julho, porém acaba por rescindir contrato e seguir como jogador livre para o Araçatuba, do Brasil. Pelo Nacional, o médio fez dois jogos na pré-época e apontou um golo.
Por outro lado, o kosovar Shatri foi contratado em julho de 2023 e fez apenas três jogos pela equipa madeirense. Na época passada foi emprestado ao ND Primorje, da Eslovénia. O médio ainda fez a pré-época com a equipa de Tiago Margarido, mas acabou por sair das opções.
