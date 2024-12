Tiago Margarido considera «muito importante» triunfar na receção ao Moreirense, na tarde deste sábado. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Nacional frisou o «excelente momento» vivido pelo adversário.

«Sabemos bem da valia do nosso adversário, que está a fazer uma época fantástica, com um excelente treinador [César Peixoto]. Vai ser um jogo duro. É muito importante começarmos a somar pontos aos que já temos. Queremos muito que isso aconteça, mas a fiabilidade daquilo que estamos a fazer está a ser provada em campo.»

«Basta começarmos a concretizar as oportunidades. Estamos satisfeitos com o que estamos a criar. Falta consumar o golo. Quando isso acontecer, vamos conseguir a pontuação que precisamos», referiu.

Questionado sobre a contratação do avançado Joel Tagueu, Tiago Margarido esclareceu o momento de forma do camaronês.

«O Joel [Tagueu] veio em boas condições físicas e está a ser integrado aos poucos. Está a inserir-se no grupo, com calma e ponderação. Para já, estamos muito satisfeitos, mas só vamos pensar mesmo a 100 por cento quando o mercado [de janeiro] reabrir», acrescentou.

A recuperar de uma grave lesão no joelho direito, o médio Miguel Baeza é a única baixa na formação madeirense.

O Nacional, 16.º e antepenúltimo classificado, com nove pontos, recebe no sábado o Moreirense (7.º), às 18h. O encontro conta com arbitragem de Sérgio Guelho e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.