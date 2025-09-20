O Arouca venceu este sábado na visita ao Nacional, por 2-1, em jogo da 6.ª jornada da I Liga em que as duas equipas terminaram reduzidas a dez elementos. A turma da casa dominou o primeiro tempo, mas só conseguiu marcar na etapa complementar, mas a abertura do marcador de nada serviu perante um adversário que soube reinventar-se ao longo dos últimos 45 minutos para sair do Estádio da Madeira com os três pontos.

O FILME DO JOGO

Melhor início não podia desejar a formação madeirense. Na primeira chegada à área arouquense, Hyun-Jun cortou uma bola com o braço, mas Jesus Ramírez, chamado a converter a grande penalidade, atirou algo denunciado e Valido acertou no lado em que devia estar.

Os alvinegros reagiram bem ao desperdício do venezuelano, assumindo claramente as rédeas do jogo, mas com o Arouca a fechar bem os espaços, a turma da casa optou por um futebol organizado, obrigando o adversário a fechar-se num bloco baixo.

Com paciência e critério, o onze de Margarido foi criando lances de perigo para as redes à guarda de Valido, que foi chamado a responder num par de ocasiões, numa antecipação a José Gomes (28’) e a negar um bom cabeceamento de Pablo Juan (29’). Mas em outros lances criados pelo ataque nacionalista ficou a ideia de era preciso mais aceleração no último terço, até porque o adversário apostava forte no processo defensivo.

O filme do primeiro tempo é fácil de apresentar. O Nacional foi mais rematador (seis tiros, dois deles enquadrados) contra um do Arouca (que saiu por cima), e goleou na posse de bola, com 61 por cento. Já a equipa comandada por Vasco Seabra não só revelou incapacidade para construir ofensivamente, como mostrou falta de argumentos para manter o esférico, pelo que Valido teve de dar uma ‘ajudinha’ retardando a reposição da bola em jogo, ou pedindo ao árbitro para ser assistido.

Nacional teve o pássaro na mão

Das cabines regressaram os mesmos onzes, mas com o Arouca um pouco mais atrevido. A baliza de Valido continuou no centro das atenções, mas aos 57 minutos, Dylan Nandín, à entrada da área, disparou à barra e com a bola a cair em cima da linha de golo.

Em resposta ao susto, o Nacional, numa transição rápida, ficou muito perto de abrir o marcador, mas Paulinho Bóia, que surgiu solto na área, rematou ligeiramente ao lado. O duelo mostrava mais intensidade face ao primeiro tempo, até porque o conjunto arouquense estava disposto a arriscar mais na frente. Só que acabou por oferecer mais espaços à manobra ofensiva dos insulares.

Aos 65’, o Nacional voltou a atacar com rapidez e Amadou Danté, em desespero, desviou um cruzamento lançado pela direita com o braço, oferecendo a segunda grande penalidade do jogo ao Nacional. Jesús Ramírez, chamado novamente à marca dos 11 metros, não perdoou desta vez, atirando para o lado esquerdo de Valido.

Pouco depois, os alvinegros festejaram o 2-0, mas Ramírez estava em fora de jogo. O Arouca continuou a acreditar e veio a ser compensado aos 74’, com o central Popovic a empatar de cabeça na sequência de um canto, num lance em que Lucas França saiu muito mal de entre os postes. A igualdade injetou uma boa dose de confiança nos arouquenses, que ficaram perto da reviravolta aos aos 78’, mas Gonzalbez, em boa posição, atirou para fora.

Com o jogo a ficar cada vez mais partido e intenso, Matheus Dias foi punido com vermelho direto aos 80’, após travar, por trás, a progressão de Iván Barbero, num lance que gerou muitos protestos. Mas a superioridade do Arouca durou apenas cinco minutos, pois José Fontán viu o segundo amarelo e consequente vermelho ao travar Jesús Ramírez quando este seguia para a área.

Estava tudo em aberto, e o Arouca aproveitou melhor. Barbero ganhou na raça e lançou para o recém-entrado Espen van Ee, que finalizou com classe perante a saída de Lucas França. Tiago Margarido perdeu a cabeça e também foi expulso. Mais enervado teria ficado quando o árbitro João Gonçalves anulou 2-2 Jesús Ramírez, por fora de fogo, aos 90-8.

Com este resultado, o Arouca subiu provisoriamente ao 9.º lugar, com oito pontos, enquanto o Nacional poderá ser ultrapassado no 14.º lugar, onde ostenta quatro pontos.

Figura: Espen Van Ee, com classe

O jogo estava partido e faltava muito pouco para o apito final. Mas os recém-entrados Barbero e Espen Van Ee souberam interpretar bem o que estava em questão. O espanhol ganhou na raça e deu para o neerlandês, que ao marcar assegurou os três pontos para o Arouca, e com uma finalização de grande qualidade perante um grande guarda-redes como é Lucas França.

Momento do Jogo: erro de Lucas França

O Nacional estava em vantagem e parecia ter o jogo bem encaminhado, mas a vantagem durou muito pouco tempo, e com Lucas França a ficar muito mal na forma como saiu da baliza para interceptar uma bola cruzada desde um pontapé de canto. Popovic só teve que desviar para o fundo das redes.

Negativo: Nacional sem pontos em casa

Três jogos, outras tantas derrotas em casa. Assim se resume o percurso da equipa de Tiago Margarido na Choupana, até ao momento.