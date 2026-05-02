O Nacional desperdiçou hoje uma excelente oportunidade para deixar as contas da manutenção praticamente fechadas ao perder por 2-1 na receção ao já despromovido AVS, em partida da 32.ª jornada da I Liga. Os alvinegros chegaram a liderar o marcador, mas deixaram-se enganar por um adversário que, sem nada a perder, fez questão de competir, somando a segunda vitória na Liga e a primeira fora de casa perante um adversário que facilitou em demasia.

Melhor arranque não podiam desejar as hostes nacionalistas. Decorria o minuto quatro e Filipe Soares, já perto perto da grande área, aproveita uma bola socada pelo guardião Adriel Ramos para abrir o marcador, num pontapé de primeira sem grandes hipóteses de defesa.

A boa entrada dos madeirenses prolongou-se por mais alguns minutos e com oportunidades para ampliar a vantagem, mas Chucho Ramírez, em duas ocasiões, não foi assertivo na finalização.

A equipa de João Henriques sofreu um pouco mas soube reagir e chegou ao empate à passagem do minuto 22’. Akinsola preparou o desequilíbrio com mestria na área, e cruzando depois para Pedro Lima que, liberto de marcação, cabeceou fora do alcance de Kaique.

O regresso da igualdade ao marcador trouxe um duelo mais dividido e com ambas as equipas a conseguirem boas aproximações às balizas contrárias, mas foi faltando pontaria e melhor discernimento nas decisões. Quando chegou o apito para o descanso, a partida apresentava-se intensa, mas dominada por uma luta pela posse.

Tiago Margarido queria mais e lançou Liziero no segundo tempo, por troca com o ‘apagado’ Gabriel Veron. Mas sem efeitos práticos, já que o AVS regressou do intervalo muito mais objetivo e intenso na procura da baliza madeirense.

A equipa da casa revela-se algo apática, falhando passes em demasia e pouco eficaz nas marcações perante um AVS com grande disponibilidade, bem parte nas segundas bolas que foi ganhando em praticamente todas as zonas do terreno.

O ascendente avense viria a ganhar expressão no marcador aos 63’, numa transição rápida em que Diego Duarte deu de primeira para isolar Guilherme Neiva, que não teve dificuldades em bater Kaique.

Balde de água fria na Choupana. Margarido voltou a mexer na equipa, colocando mais armas no ataque, mas a resistência do AVS só começou a dar mostras de impotência fraqueza na reta final da partida.

O ‘tudo ou nada’ dos madeirenses, mesmo já com Zé Vitor expulso, por acumulação de amarelos, chegou a ser sufocante, mas faltou cabeça fria na área. Mas o AVS esteve à altura dos momentos mais complicados.

FIGURA: Pedro Lima

O médio assinou o golo do empate e deixou a sua marca do tento do triunfo. Mostrou clarividência e capacidade de liderança, tanto a defender como a atacar.

O MOMENTO: Golo de Guilherme Neiva (63’)

Excelente leitura de jogo de Diego Duarte, que deixa de primeira para isolar Guilherme Neiva, que bate Kaique para operar a reviravolta do AVS.

NEGATIVO:

Depois dois triunfos, o Nacional voltou a claudicar em casa, e num jogo em que estava obrigado a vencer para selar as contas da manutenção.