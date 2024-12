Quase dois meses e meio depois, foi retomado o jogo na Choupana e o Benfica voltou à Madeira para vencer o Nacional, por 2-0, num encontro que se havia iniciado a 6 de outubro, mas que fora interrompido devido ao nevoeiro. Desta vez, ainda houve ameaças a pairar em redor do estádio, sobretudo na primeira parte, mas sem comprometer o funcionamento do encontro. Quanto ao jogo, que o Benfica dominou quase na totalidade, foi complicado pela exibição de Lucas França entre os postes da equipa da casa. Até que surgiu Di María, para bisar e devolver os encarnados aos triunfos.

Com oito minutos e cinco segundos no cronómetro – o tempo que já havia sido jogado a 6 de outubro – a bola voltou a rolar com um lançamento de linha lateral favorável aos homens da casa, que logo a seguir conquistaram um pontapé de canto. No entanto, foi mesmo do Benfica a primeira ocasião de golo, aos 12 minutos, num cabeceamento de Pavlidis, parado por Lucas França. O guarda-redes brasileiro começava assim a mostrar-se, numa exibição que acabaria por ser quase irrepreensível.

A iniciativa do jogo pertencia quase exclusivamente aos encarnados, que rondavam a baliza insular com jogadas potencialmente perigosas, mas todas elas esbarrando na defensiva do Nacional, que cumpria escrupulosamente. Em particular, Lucas França, que assinou mais uma grande defesa aos 29 minutos. Numa jogada desenhada pela direita, Pavlidis recebeu o passe a rasgar perto da pequena área, mas, de costas para a baliza, tocou para Aktürkoglu, que viu o seu remate travado pelo guardião brasileiro.

Começava a evidenciar-se o guarda-redes alvinegro, que voltou a brilhar, aos 36 minutos. Cruzamento de Kökcü ao segundo poste, para Otamendi a cabecear à queima-roupa, já perto do poste. Valeu mais uma grande defesa de Lucas França, mesmo em cima da linha de golo.

O Benfica dominava as manobras ofensivas, mas a figura do encontro era, até então, o guarda-redes do Nacional, que ainda voltaria a negar o golo de Aktürkoglu, já na compensação da primeira parte. No coração da grande área, o turco rodou, rematou, mas viu o seu remate travado por mais uma grande defesa de Lucas França, que se esticou ao limite para desviar para canto.

No segundo tempo, o Benfica voltou com o pé no acelerador, mas à semelhança do que acontecera na primeira parte, não havia quem concluísse as ocasiões que iam sendo criadas pelos encarnados. E quando não era Lucas França, até os ferros da baliza protegiam o Nacional, como aconteceu aos 50 minutos, num remate de Kökcü, do meio da rua, que deixou o brasileiro colado ao relvado para ver a bola bater com estrondo no travessão.

Fazia falta alguém que desbloqueasse o encontro e foi assim até ao minuto 57, quando Ulisses cortou com o braço uma bola endossada por Di María. Confirmado o penálti, coube ao argentino a tarefa de converter o castigo máximo, enganando Lucas França e atirando rasteiro para o poste à sua direita. Estava feito o mais difícil.

Em vantagem, o Benfica pareceu relaxar e passou a jogar com a superioridade. Por seu turno, o Nacional tentava, sem sucesso, aproximar-se da baliza de Trubin. Aos encarnados, bastava concentração para evitar que os alvinegros prosseguissem no terreno. Já sem a urgência de marcar, os lances de perigo já não eram tão constantes, mas mesmo assim ainda houve ocasião para marcar o segundo e chegar a um mais tranquilizador 2-0. Foi numa jogada algo confusa, aos 74 minutos, em que a defensiva dos homens da casa ficou aos papéis com um alívio mal efetuado por Garcia. No meio da confusão, a bola sobrou para Di María, que rematou para bisar no encontro. Lucas França acaba, no entanto, por ser traído por um desvio de Zé Vítor.

Até ao final, bastou à equipa de Bruno Lage controlar o ritmo do jogo, algo que acabou por fazer sem grandes sobressaltos, para confirmar a subida ao 2.º lugar, com mais um ponto do que o FC Porto e um do líder Sporting, que visita dentro de dez dias.