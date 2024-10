O Benfica visita este domingo o Estádio da Madeira para defrontar o Nacional, em jogo da 8.ª jornada da Liga que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 18h00.

Kerem Akturkoglu é a grande dúvida no onze de Bruno Lage, depois de ter saído com algumas queixas do embate com Atlético Madrid a meio da semana. O treinador revelou, na antevisão do jogo, que o internacional turco «treinou bem», mas só este domingo irá tomar decisões quanto ao onze inicial.

No entanto, na última jornada antes da paragem da Liga, para os compromissos das seleções, é pouco provável que o Benfica faça «poupanças» para este jogo na Choupana.

Tirando a dúvida em relação a Akturkoglu, Bruno Lage deverá apostar num onze muito idêntico àquele que goleou o Gil Vicente (5-1) e o Atlético Madrid (4-0) nos últimos jogos. Fica, talvez, em aberto, um possível regresso de António Silva para o lugar de Tomás Araújo.

O treinador do Benfica está determinado em fechar um ciclo de seis jogos, desde que chegou ao clube, só com vitórias, em todas as competições (4 jogos da Liga e 2 na Liga dos Campeões), com um total de 18 golos marcados e apenas 3 consentidos.

Do lado do Nacional, o grande destaque vai para o regresso de Ulisses Wilson ao eixo defensivo, depois do central ter cumprido dois jogos de suspensão. Fora de combate no plantel comandado por Tiago Margarido estão Dudu, Dyego Sousa e Chico Gonçalves, todos com problemas físicos.

Confira as equipas prováveis na galeria associada