Já são conhecidas as equipas oficiais para a conclusão do Nacional-Benfica esta quinta-feira (17h00), da 8.ª jornada da Liga, suspenso a 6 de outubro, devido à fraca visibilidade no Estádio da Madeira.

O treinador do Benfica, Bruno Lage, mantém os onze jogadores em campo, mas há uma novidade nos suplentes: sai Prestianni e entra Schjelderup.

Já no Nacional há uma alteração no onze da equipa treinada por Tiago Margarido. Sai Nigel Thomas, devido a lesão (nem no banco está, conforme previsto pelos regulamentos) e entra Dudu, também à luz das regras, pois não estava na ficha de jogo a 6 de outubro, mas estava inscrito na Liga. Entre os suplentes, há três mudanças: saem Rúben Macedo, Adrián Butzke e Miguel Baeza. Entram Labidi, Francisco Gonçalves e Dyego Sousa.

Siga o Nacional-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol.

As equipas oficiais:

NACIONAL: Lucas França; Gustavo Garcia, Zé Vítor, Ulisses, José Gomes; Luís Esteves, Matheus Dias, Soumaré; Appiah, Isaac, Dudu.

BENFICA: Trubin; Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Di María, Kökcü, Aktürkoglu; Pavlidis.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, António Silva, Amdouni, Arthur Cabral, Barreiro, Schjelderup, Kaboré, Rollheiser, Beste.

SUPLENTES DO NACIONAL: Rui Encarnação, João Aurélio, Bruno Costa, Labidi, Penha, André Sousa, Francisco Gonçalves, Leo Santos, Dyego Sousa.