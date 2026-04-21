Nacional critica reunião da Liga sobre venda dos direitos audiovisuais
Clube esperava que fosse possível «discutir livremente diferentes propostas ou alterações ao modelo apresentado pela LPFP»
Clube esperava que fosse possível «discutir livremente diferentes propostas ou alterações ao modelo apresentado pela LPFP»
O Nacional criticou a forma como a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) conduziu a Assembleia Geral (AG) de 17 abril, cujo ponto único incidiu sobre a comercialização dos direitos audiovisuais da I e II Ligas.
«Sob o tema da comercialização dos direitos audiovisuais das competições profissionais para o mercado doméstico, o Nacional entende que esta reunião deveria ter permitido discutir livremente diferentes propostas ou alterações ao modelo apresentado pela LPFP», pode ler-se no sítio oficial do emblema insular.
Na mesma nota, o clube madeirense vai ainda mais longe, mostrando «total repúdio» pela condução dos trabalhos por parte da Liga durante a AG, que teve lugar na sede do organismo no Porto.
«Da forma como se tenta proceder à marcação de uma AG Extraordinária e a subscrição dos clubes à mesma, considera-se que esta impediu a discussão deste tema, de forma livre e construtiva, pelas sociedades desportivas», refere o comunicado.
Por fim, o Nacional solicita à LPFP a «marcação de uma AG Extraordinária, de forma semelhante às que sempre realizou e sem a solicitação dos clubes para o efeito», visando proporcionar «uma discussão aberta sobre o tema e dada a importância do mesmo para o desenvolvimento e futuro do futebol português».
Na sexta-feira, as sociedades desportivas do futebol profissional aprovaram por larga maioria o modelo de comercialização dos direitos audiovisuais, em Assembleia Geral, com voto contra do Benfica.
Além do Nacional, que se absteve, os 'encarnados' foram o único clube a não ratificar a proposta da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) relativa ao procedimento para a venda dos direitos audiovisuais da I e II Liga no mercado doméstico.
Após o término da reunião magna, que contou com representantes de todos os clubes, mas sem a presença dos presidentes dos três 'grandes', na Liga Portugal Arena, no Porto, o líder do organismo, Reinaldo Teixeira, destacou o consenso conseguido por 31 das 33 sociedades desportivas.