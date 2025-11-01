O Famalicão somou hoje o quinto jogo consecutivo sem perder na Liga ao bater o Nacional, por 1-0, em partida da décima jornada da competição, que decorreu no Estádio da Madeira.

O conjunto minhoto soube a aguentar os melhores arranques dos anfitriões em ambas as partes e até podia ter construído um resultado mais volumoso, uma vez que os alvinegros, que atuaram reduzidos a dez desde os 52 minutos, abriram muitos espaços para o ataque dos visitantes. Mas faltou eficácia.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Os anfitriões entraram a pressionar alto e com capacidade para impedir que o Famalicão saísse do seu meio campo defensivo. Mas a pressão dos alvinegros só deu frutos aos 11 minutos, quando Paulinho Bóia, bem servido por Filipe Soares, ganhou espaço para rematar já dentro da grande área, só que a bola acabou por sair pela linha de fundo após desviar num defesa minhoto.

Seguiram-se mais dois lances com algum frisson junto à área famalicense, que aparentemente serviram para «acordar» a turma de Hugo Oliveira, uma vez que o jogo também começou a chegar à área dos madeirenses. À passagem da meia hora, o Nacional continuava a dominar a partida, somando mais ocasiões de perigo, sobretudo em lances de bola parada.

A partida entrou, contudo numa fase de equilíbrio, algo faltosa, e sem emoção, também porque o mau estado do relvado não dava confiança às duas equipas para construírem junto à relva. O nulo parecia destinado a ser o resultado ao intervalo, mas os minhotos começaram a crescer nos últimos cinco minutos e acabaram por chegar à vantagem, aos 45+2’.

Sorriso recebeu a bola perto da grande área, na direita, fletiu para o meio e disparou para Kaique defender para o lado, onde apareceu Antoine Joujou, ao segundo poste, para fazer a recarga de pé esquerdo.

A correr atrás do prejuízo, a equipa de Tiago Margarido voltou a entrar melhor no segundo tempo e, aos 52 minutos, até chegou a festejar o empate, mas o lance, finalizado por Zé Vitor, foi anulado por fora de jogo.

Dez minutos depois, Léo Santos perdeu a bola em zona proibida e Zé Vitor, ao tentar que Gil Dias se esgueirasse para a área, derrubou o extremo. A falta valeu ao central o segundo amarelo e o consequente vermelho.

Reduzido a dez, o Nacional não deixou de procurar o empate, mas esteve sempre mais perto de sofrer o segundo perante um conjunto famalicense que se apresentava mais confiante no jogo e com todas as armas disponíveis para «matar» o jogo a seu favor.

O guardião Kaique passou por vários apuros, bem com os restantes colegas da defesa, mas a incerteza no marcador perdurou até ao apito final.

Figura: Antoine Joujou

Num jogo em que foi evidente a falta de eficácia na finalização, o avançado francês destacou-se pelo remate certeiro que decidiu o resultado e triunfo do Famalicão. Antoine Joujou não acabou o jogo em campo, mas enquanto esteve de serviço, ofereceu outros bons contributos à equipa, até na hora de fechar espaços e defender.

Momento: Expulsão de Zé Vitor

O Nacional regressou para o segundo tempo disposto a repor a igualdade o mais rapidamente possível, mas a expulsão do central brasileiro, por acumulação de amarelos, hipotecou tais expectativas.

Negativo:

O Nacional continua sem convencer em casa. Em cinco jogos para a I Liga, a equipa de Tiago Margarido soma quarto derrotas e uma vitória…