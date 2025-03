Céu nebulado, mas sem ameaça de nevoeiro, raios de sol intercalados com aguaceiros e rajadas de vento forte. Não, isto não é um boletim meteorológico, são apenas as circunstâncias com que o Nacional bateu o Famalicão na tarde deste sábado num duelo animado na Choupana, que podia ter sido visto ao som das quatro estações de Vivaldi.

A este cenário podemos juntar ainda um relvado que foi evoluindo de um tapete imaculado para um batatal, com a equipa da casa a adaptar-se melhor às circunstâncias e a reclamar os três pontos com um golo já em tempo de compensação. Mas antes disso, houve um pouco de tudo, lá está, como o tempo que se fez sentir na Choupana.

Confira o FILME DO JOGO

Um jogo que começou com forte intensidade na luta pela bola e com rajadas de vento forte, a terem clara influência no jogo, sobretudo nas bolas mais longas. O Famalicão até tentou assumir as despesas do jogo, mas encontrou pela frente um Nacional com a mesma determinação e a impor o seu papel de anfitrião, com mais posse de bola e um ataque à profundidade, com inclinação para o lado esquerdo.

O Nacional fechava-se muito bem a defender, mas depois desmultiplicava-se muto bem nas saídas para o ataque, com Daniel Penha em plano de destaque nas transições rápidas. O jogo até começou com sol, mas a chuva começou, entretanto, a cair e acentuou a degradação do relvado e a instabilidade do piso. Foi já neste quadro que Rodrigo Pinheiro escorregou sobre a direita e permitiu um ataque rápido do Nacional, com a bola a viajar rápido para o lado contrário onde surgiu Daniel Penha a invadir a área e a bater Carevic com um remate cruzado.

Ao fim de cinco jogos com a baliza imaculada, o Famalicão consentia um golo e procurou, desde logo, uma resposta rápida, mas o Nacional continuou muito bem organizado em termos defensivos, com Ulisses sempre em plano de destaque, a recuperar bolas atrás de bolas. O Famalicão ainda usufruiu de cinco pontapés de canto até ao intervalo, mas não chegou a ameaçar a vantagem justa que os madeirenses tinham conquistado.

A segunda parte começou nos mesmos moldes, com aguaceiros intervalados por raios de sol, e com um Nacional, com uma organização defensiva inabalável, a anular o Famalicão, mas tudo mudou em dois tempos, como as rajadas de vento forte que agitavam as bancadas. Neste caso, foi um grande pontapé de Óscar Aranda a surpreender Lucas França e toda a defesa do Nacional. A chuva voltava a parar e o Famalicão chegava ao empate.

Um golo que voltou a mudar o jogo, com o Famalicão a colocar dúvidas ao Nacional e a criar oportunidades atrás de oportunidades para chegar à reviravolta. Uma mudança súbita no jogo que obrigou Tiago Margarido a mexer na equipa para voltar a equilibrar a contenda. A verdade é que, aos poucos e poucos, o Nacional voltou a crescer no jogo.

A tensão cresceu nos últimos minutos, com forte agitação nos dois bancos, numa altura em que a chuva voltava a cair com intensidade e, foi já debaixo de um verdadeiro dilúvio, que Fuki Yamada se destacou pela direita e cruzou para o desvio de Labidi junto ao primeiro poste. Já em tempo de compensação, o Nacional recuperou a vantagem, num lance desenhado por dois homens que saltaram do banco.

Com todo o mérito, o Nacional interrompeu a série de cinco jogos do Famalicão sem consentir golos e pode dar um salto significativo na classificação.

Momento do jogo: Labidi marca nos descontos

Jogavam-se quatro minutos de compensação, numa altura em que a chuva voltava a cair com intensidade, quando Fuki Yamada cruzou da direita para Labidi desviar de cabeça junto ao primeiro poste para o segundo canto do Nacional. Mesmo a fechar o jogo, a equipa da casa reclamou os três pontos.

Figura do Jogo: Ulisses foi gigante

É um dos jogadores com mais recuperações de bola na Liga e hoje reforçou esse aspeto, com muitas recuperações a permitirem ao Nacional estar muito tempo por cima do jogo. Quase sempre bem posicionado, no corredor central, o brasileiro subiu muitas vezes no terreno para cortar bolas. Foi o principal pilar da boa consistência que a equipa de Tiago Margarido revelou em boa parte do jogo.

Positivo: Óscar Aranda com a equipa aos ombros

Numa tarde menos inspirada do Famalicão, Oscar Aranda nunca deixou de remar, muitas vezes contra a corrente do jogo, como é bom exemplo o grande golo que permitiu aos visitantes crescer no jogo e acreditar que podiam regressar a casa com pontos.