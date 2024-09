O Nacional somou este domingo a primeira vitória na I Liga, batendo o Farense por 2-0. As duas equipas defrontaram-se na Choupana, num duelo entre os que eram, à entrada para a quarta jornada, os dois últimos classificados do campeonato. Ambas as formações procuravam a primeira vitória na prova, tarefa dificultada pelo jogo encaixado que se viu no Estádio da Madeira. Levaria a melhor, por fim, a equipa da casa, com golos de Daniel Penha e Isaac Tomich.

À procura de aproveitar o fator casa para responder aos desaires das jornadas anteriores, o Nacional entrou melhor e com jogadas de bastante perigo, perante um Farense mais expectante.

Com efeito, o primeiro remate do encontro não passou longe da baliza de Ricardo Velho e, até aos sete minutos, o domínio foi dos madeirenses, que somaram oportunidades para marcar. Os alvinegros queriam pegar no jogo e ameaçavam as redes contrárias, mas o desperdício adiou o golo inaugural.

Apesar da entrada fortíssima da formação alvinegra, os leões de Faro também se aventuraram em terrenos avançados, mas não houve golos e o encontro acalmou nos minutos seguintes. O arranque promissor deu lugar a um jogo demasiado encaixado e, por vezes, mesmo desinteressante.

Foi preciso esperar pelo fim da primeira parte para quebrar o marasmo em que se começava a tornar a partida. Numa primeira jogada, Tiago Reis cabeceou com perigo, naquele que seria como que um ensaio do lance que, no minuto seguinte, daria o golo à equipa da casa. Aos 43 minutos, o cruzamento bem medido de Luís Esteves encontrou Daniel Penha completamente solto no coração da grande área, com todo o espaço para fazer, de cabeça, o golo que colocava os madeirenses em vantagem.

O segundo tempo trouxe uma partida não muito distinta, mas mais aberta, e com o Nacional a dispor de mais uma mão cheia de oportunidades para dilatar a vantagem. A partir do meio da segunda parte, o Farense quebrou e, apesar de dois ou três remates que não passaram longe da baliza de Lucas França, apresentava cada vez mais dificuldade para fazer fluir o seu jogo.

Até ao final, os leões ainda procuraram o empate, mas sempre de forma inconsequente, ao passo que os insulares voltaram a ameaçar, de novo com uma bola ao poste, antes de Isaac matar o jogo, finalizando com frieza, após uma bela jogada, para o 2-0 já na compensação (90+2m).

Figura: Luís Esteves

O médio, a envergar a braçadeira de capitão, foi um dos principais organizadores do jogo alvinegro e foi também um dos mais aguerridos e interventivos, a incentivar os companheiros e a dar o exemplo. Foi dele o cruzamento que resultou no primeiro golo. Acabou exausto.

Momento: Daniel Penha esquecido na grande área para o 1-0

O médio ofensivo acercou-se muitas vezes das zonas de finalização e estreou-se a marcar com um belo gesto técnico. Aos 44 minutos, os centrais do Farense pareceram esquecer-se do brasileiro e deixaram-no completamente à vontade para cabecear para o fundo das redes.

Positivo: Isaac Tomich

Depois de Daniel Penha se ter estreado a marcar, também houve tempo para o compatriota Isaac Tomich fazer o mesmo, já na compensação. Quando o resultado de 1-0 já parecia feito, o avançado brasileiro aproveitou a oportunidade, numa combinação com Butzke, para fazer o 2-0 e estrear-se a festejar com a camisola do Nacional.