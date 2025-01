*Raúl Caires

A Figura: Zé Vítor

Zé Vitor tem 23 anos e um futuro muito promissor na carreira que abraçou. Está a cumprir a primeira época no futebol português e muito dificilmente já não estará referenciado por clubes que sonham com voos mais exigentes quando comparados com o do Nacional. Quem segue de perto o central brasileiro deve muito bem ter ficado agradado com a exibição que deixou no duelo contra o FC Porto. Esteve quase irrepreensível na sua área e nunca deixou de tentar a sorte na frente, em lances de bolas paradas. Foi merecidamente feliz numa delas.

O Momento 44’: Zé Vitor amplia a vantagem

O FC Porto estava desorientado e até pode-se dizer que já ansiava pelo intervalo quando sofreu o 2-0. Bruno Costa cobrou um canto desde a direita e Zé Vitor surgiu a cabecear nas alturas. Rude golpe para a equipa de Vítor Bruno.

Outros destaques:

Bruno Costa: o médio português formado no FC Porto está a renascer no Nacional. Foi influente na construção ofensiva da equipa, fechando bem espaços e revelando muita assertividade na ligação de jogo. E bateu o canto que Zé Vitor converteu nos 2-0.

Gustavo Garcia: ganhou muitos duelos complicados no seu corredor e revelou mais uma vez que é um jogador com qualidade no passe longo e nos cruzamentos para zonas de finalização. Foi num destes lances que serviu Dudu para o 1-0.

Eustáquio: apagou muitos fogos na defesa e esteve sempre disposto a chegar na frente, para ajudar nos desequilíbrios, tanto em ataque posicional como nas transições. Foi dos mais esclarecidos dos dragões.

Samu: jogo para esquecer o avançado espanhol. Decidiu quase sempre mal na finalização e mostrou tiques excessivos de individualismo, prejudicando a equipa.