Já há onzes (novamente) para o Nacional-FC Porto, da 17.ª jornada da Liga portuguesa.

Vítor Bruno faz apenas uma alteração no onze inicial, forçosamente. Alan Varela está lesionado e Vasco Sousa substitui o argentino.

No banco de suplentes do FC Porto é o jovem angolano Domingos Andrade que assume a vaga. Já Tiago Margarido não muda qualquer peça.

O jogo foi interrompido no dia 3 de janeiro (a sua calendarização inicial) e agora será retomado num dia soalheiro no Funchal. Acompanhe a partida AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 15h30.

Onze do Nacional: Lucas França, José Gomes, Ulisses Rocha, Zé Vitor, Gustavo Garcia, Djibril Soumaré, Matheus Dias, Teodora, Luís Esteves, Bruno Costa, Isaac.

Suplentes do Nacional: Rui Encarnação, João Aurélio, Laabidi, Penha, André Sousa, Francisco Gonçalves, Leo Santos, Appiah, Dyego Sousa.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Otávio, Nehuén Pérez, Galeno, Vasco Sousa, Eustáquio, André Franco, Rodrigo Mora, Pepê e Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Vieira, Zaidu, Namaso, João Mário, Gul, Gonçalo Borges, Domingos Andrade e Zé Pedro.

[Notícia atualizada às 15h16]