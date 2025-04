O Gil Vicente ganhou novo alento na luta pela manutenção ao vencer, este sábado, na visita ao Nacional, equipa que teria alcançado praticamente tal desiderato em caso de vitória. A formação liderada por César Peixoto viajou para a Madeira com a lição bem estudada, vencendo por 3-0. Já equipa de Tiago Margarido voltou a pecar na finalização, que procurou quase sempre sem grande critério e com demasiada ansiedade, sobretudo depois de se encontrar em desvantagem no marcador. A luta pela permanência promete ser intensa e até ao fim.

A formação insular assumiu as rédeas desde o início, encostando os minhotos no seu meio-campo defensivo. A pressão nacionalista criou alguns momentos de perigo, mas sem arranjar espaço para criar na área. Foi fora desta que surgiu a melhor ocasião, num remate de Paulinho Bóia, que Andrew segurou bem apesar do efeito que a bola levava (13m).

O Gil tapava bem os espaços para a sua baliza e apostava nas transições para tentar surpreender na frente. A estratégia viria a dar frutos aos 16 minutos, embora com alguma felicidade. Félix Correia conduziu bem pela direita, deixou em Zé Carlos e este cruzou para Kanya Fujimoto, mas a bola foi cortada e sobrou para Félix, que de primeira disparou para o 1-0, sem hipóteses para Lucas França.

A equipa de Tiago Margarido tardou em reagir, mas acabaria por fechar o primeiro tempo com os minhotos encostados sob controlo e a defender como podiam. sucederam-se vários lances de grande perigo, mas com muito coração e pouca cabeça. E quando esta dominava a ansiedade, Andrew foi mostrando segurança e a negar o empate.

Os melhores momentos tiveram por protagonistas, aos 33 e 37 minutos, respetivamente, Daniel Penha e Luís Esteves. No primeiro lance, o brasileiro forte levando os esférico a passar muito perto da baliza, já com Andrew batido. Depois foi o português a obrigar o guardião visitante a assinar a defesa da tarde, na sequência de um remate que ainda sofreu um desvio num defesa.

Antes do apito para o intervalo, os ânimos aqueceram nas bancadas e também no banco do Nacional, em protesto por a equipa de arbitragem ter concedido apenas dois minutos de compensação. No meio do coro de assobios, o guarda-redes suplente da casa, Rui Encarnação, foi expulso com vermelho direto.

O descanso não ajudou a serenar os ânimos, mas manteve a vontade do Nacional em dar a volta ao resultado. A turma da casa voltou a encostar o Gil às cordas, mas os minhotos souberam aguentar e voltaram a ser felizes, aos 62 minutos: uma transição rápida encontrou Félix Correia na área, mas Zé Vítor cortou, com a bola a sobrar para Fujimoto, que rematou ao poste. Na recarga, Pablo estava no sítio certo e esticou as redes para o 2-0.

Corria tudo mal ao Nacional, como ficou bem patente nas respostas de Paulinho Bóia (67m), que após driblar um adversário atirou ligeiramente ao lado com a baliza à sua mercê; e de Fuki Yamada, que viu Andrew esticar-se todo para para desviar um livre direto cobrado em zona frontal.

E pior ficou quando o VAR chamou Iancu Vasilica para ver um lance de possível penálti, cometido pelo recém-entrado Appiah, com a mão. O árbitro visionou as imagens e apontou para a marca dos 11 metros, onde compareceu Félix Correia para assinar o 3-0 e o segundo do golo da conta pessoal.

Já nos descontos, Joel Tagueu disfarçou o desacerto dos madeirenses ao reduzir para 3-1, num lance em que o camaronês mostrou raça entre os defesas gilistas. Mas o lance seria anulado, uma vez que o VAR indicou que Ulisses tocou, antes, a bola com a mão na área.

Figura: Félix Correia, o intérprete

Foi o melhor intérprete da estratégia de César Peixoto para bater o Nacional. Boa visão de jogo, bem a contemporizar e eficaz a finalizar. Abriu e fechou um marcador de 3-0 que poderá revelar-se extrema importância para as contas da manutenção do Gil Vicente.

Momento: mão de Appiah, VAR e bis de Félix Correia a fechar contas

Appiah tocou a bola com a mão na área. O lance passou ao lado de Iancu Vasilica, mas não do VAR. Félix Correia foi chamado a converter o penálti assinalado e acabou com a discussão do resultado.

Negativo: derrota caseira do Nacional

O Nacional voltou a perder em casa e novamente por culpa própria. A equipa dá tudo em campo, mas peca na finalização e exibe uma ansiedade excessiva. Uma manutenção que tinha tudo ser fechada rapidamente, vai esperar mais algum tempo.