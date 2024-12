O Nacional encerrou hoje uma série de três jogos sem vencer ao bater o Moreirense, por 1-0, em duelo da 14.ª jornada da Liga em que a equipa de Tiago Margarido acabou por ser a melhor em campo.

A equipa madeirense soube ser feliz no momento certo, e também sofrer quando os minhotos estiveram por cima do jogo. Com este resultado, os alvinegros saltaram para o 14.º lugar, com menos jogo, enquanto a equipa de César Peixoto, ocupa provisoriamente o 7.º lugar.

Os primeiros minutos do duelo mostraram alguma intensidade de parte a parte, mas foi o Moreirense a criar o primeiro lance de golo, na sequência de uma perda de bola no meio campo do Nacional. A bola foi ter com Schettine, que rematou contra o corpo de Ulisses Rocha, tendo Sidnei, na sobra, disparado ligeiramente ao lado, apesar de ter usufruído de tempo e espaço para fazer muito melhor.

A formação madeirense reagiu e o perigo passou a rondar a baliza dos cónegos. Aos 13 minutos, o guardião Kewin foi obrigado a efetuar uma grande defesa a remate rasteiro de Zé Vítor.

Sete minutos depois, Soumaré passou por dois adversários e rematou de pé esquerdo à entrada da área, proporcionando nova excelente intervenção do guardião brasileiro dos visitantes.

O Nacional estava por cima, só que o Moreirense, na resposta, chegou a festejar, aos 23 minutos. Mas a jogada, finalizada por Schettine, foi anulada por fora de jogo.

A partida parecia destinada a crescer em intensidade e ocasiões de golo, mas acabou por «mergulhar» num jogo faltoso e com muitas paragens. Pelo meio, ambas as equipas começaram a evidenciar falta de ideias para continuar a chegar na frente.

Antes do apito para o descanso, o Nacional voltou à carga e na sequência de três pontapés de canto consecutivos, lançou algum pânico entre a defesa do Moreirense.

Ao intervalo, César Peixoto mudou uma peça no seu «xadrez», trocando Benny por Gabrielzinho, mas foi o Nacional a entrar melhor e logo aos 48 minutos, uma bomba de Luís Esteves que foi embater com estrondo na trave da baliza de Kewin.

A pressão nacionalista manteve-se e o golo apareceu seis minutos depois, na sequência de novo pontapé de canto, em que o lateral José Gomes surgiu solto para «fuzilar» o guardião dos minhotos.

Mais confiante, a equipa de Tiago Margarido foi controlando o jogo mas sem deixar de tentar o segundo golo. Aos 61 minutos, Ulisses, do meio da rua obrigou Kewin a nova defesa apertada e dois minutos depois, o Moreirense viu a vida a andar para trás quando o árbitro Sérgio Guelho foi chamado ao VAR para avaliar um lance de possível grande penalidade. Mas o juiz da Associação de Futebol da Guarda, após alguns minutos, concluiu que não houve falta de Marcelo sobre Isaac.

Com o relógio a favor do Nacional, César Peixoto continuou a mexer no onze mas o Moreirense foi revelando poucos argumentos para contrariar a gestão do jogo dos madeirenses, que também mostravam muita atenção e solidariedade no momento defensivo.

Aos 86 minutos, os cónegos conseguiram espaço na área do Nacional, na sequência de um canto, mas Lucas França resolveu ao negar o golo a Asus com uma grande defesa. Foi o último lance de grande perigo, pois os madeirenses não voltaram a facilitar.



A Figura: José Gomes volta a resolver

Na II Liga, na época passada, José Gomes resolveu muitos jogos assim. Poucos contavam com ele em zona de finalização, mas lá aparecia de vez em quando e ajudava a resolver o jogo. Este sábado, não ajudou, resolveu mesmo. Marcou o golo da vitória, mas também ajudou a empurrar a equipa para a frente, quando não estava ocupado, e bem, a fechar caminhos para a sua baliza.

O momento do Jogo: França segura empate - 86 minutos

Pontapé de canto para o Moreirense. A defesa do Nacional deixa Asué sozinho, mas Lucas França defende o cabeceamento com defesa só ao alcance de um grande guarda-redes.

Negativo: Apatia minhota

Viu-se muito pouco do Moreirense que derrotou o campeão Sporting na jornada passada. Os pupilos de César Peixoto revelaram-se pouco agressivos e também com pouca capacidade para desmontar a estratégia do Nacional.