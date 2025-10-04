À quarta foi de vez! O Nacional festejou finalmente o primeiro triunfo em casa na Liga ao bater o Moreirense por 3-2, num duelo intenso da oitava jornada da Liga de futebol. Os madeirenses estiveram duas vezes em desvantagem no marcador, mas os minhotos facilitaram em demasia e acabaram por ser penalizados num jogo que podia ter tido mais golos.

O duelo começou com o Nacional a pressionar alto, mas a permitir uma grande jogada coletiva dos minhotos que terminou com o primeiro golo: tudo bem feito pela ala direita, com Dinis Pinto a assistir para Vasco Sousa finalizar em plena área, sem hipóteses para o guardião Kaique.

A vantagem acabou por durar cerca de 15 minutos. Numa primeira decisão, o árbitro Hélder Malheiro assinalou falta muito perto da área de rigor dos cónegos, por mão na bola de Vasco Sousa, mas depois de ser alertado pelo VAR, reverteu a decisão e apontou para a marca dos 11 metros, onde Chucho Ramírez compareceu para a fazer o quinto golo da época e restabelecer a igualdade.

Os golos deram o mote para um jogo mais intenso que durou até ao apito para o descanso, com algum ascendente do Moreirense, que exibiu um futebol mais esclarecido. Aos 25’ e 32’, Yan Lincon dispôs de duas belas ocasiões, mas em ambas finalizou por cima, já perto da baliza dos alvinegros. O Nacional também criou alguns lances na área dos minhotos, com destaque para uma perdida de José Gomes, que rematou por cima uma bola que recebeu praticamente na zona de grande penalidade, aos 42’.

A intensidade manteve-se no segundo tempo, com os cónegos a deixarem o primeiro aviso, logo aos 48’. Diogo Travassos, em zona privilegiada, finalizou para fora. Na resposta madeirense, três minutos depois, Paulinho Bóia, num lance individual, rematou ligeiramente ao lado.

O golo estava para aparecer em qualquer das balizas e não foi preciso esperar muito tempo para ver mais um em cada uma delas. O Moreirense ganhou nova vantagem aos 56’, por Francisco Domingues, num lance em que a defesa da casa mostro grande passividade para afastar o esférico para longe da sua área. Mas na resposta, um livre cobrado por Liziero, aos 59’, foi ter com Léo Santos, que de cabeça desviou para o 2-2.

Jogo de parada e resposta na Choupana, para gáudio dos adeptos da casa, que passados poucos minutos festejaram a expulsão de Vasco Sousa, que viu vermelho direto por agarrar Paulinho Bóia quando este fugia para ficar na cara de Caio Secco. Em superioridade numérica, o Nacional conseguiu assumir as rédeas do jogo, mas optando por construir com mais critério, até porque os cónegos passaram a preocupar-se, quase em exclusivo, em fechar os caminhos para a sua baliza.

A paciência dos madeirenses acabou por ser recompensada aos 82’. Hélder Malheiro não teve dúvidas e assinalou nova grande penalidade, após ver o braço de Marcelo na bola, que ia ser cabeceada por Léo Santos. Chucho Ramírez assumiu a responsabilidade e bisou na partida, anotando o sexto golo na presente Liga (é, à condição, o melhor marcador.

Com este triunfo, o Nacional subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com dez pontos, enquanto o Moreirense é quinto, também à condição, com 15.

Figura: ‘Chucho’ Ramírez

O venezuelano está de ‘pé quente’ na Liga e já soma seis golos, depois de bisar frente ao Moreirense. O avançado marcou desde a marca dos 11 metros e revelou frieza e qualidade na finalização. ‘Chucho’ não tremeu em frente à baliza, nem mesmo quando teve de descer até à sua área para ajudar a equipa a defender.

Momento do Jogo: 3-2

Marcelo meteu o braço a uma bola que tinha por destino a cabeça de Léo Santos. Grande penalidade aos 85’, que depois de bem convertida por Chucho, valeu os três pontos do Nacional em casa.

Negativo: expulsão de Vasco Sousa

Estava a encher o jogo com arte e entrega. Abriu o marcador e estava a ser muito influente tanto na manobra defensiva como atacante. Mas acabou por sair do relvado precocemente e pela “porta pequena”. Cometeu uma grande penalidade e depois foi expulso por agarrar Paulinho Bóia, que se isolava para a baliza de Caio Secco.