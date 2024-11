Alívio na Choupana. O Nacional precisava urgentemente de pontos e os três conquistados hoje diante de um Santa Clara que sonha em subir na tabela, catapultaram os madeirenses para fora da zona de despromoção.

FILME DO JOGO

No encontro que fechou a 10.ª jornada da I Liga de futebol, o segundo triunfo da equipa de Tiago Margarido foi conquistado com rigor defensivo na segunda parte, depois de uma etapa inicial em que revelou uma grande eficácia e qualidade ofensiva.

Melhor entrada não podiam desejar as hostes locais. Gustavo Garcia cruzou tenso desde a direita para uma cabeçada fulminante de Isaac. Lance de espetáculo puro. O 2-0 chegou pouco depois. O Nacional não permitiu reação ao Santa Clara e na pressão, um cruzamento de Daniel Penha encontrou oposição de um braço de Adriano Firmino na grande área. O árbitro leiriense Fábio Veríssimo não teve dúvidas e apontou para a marca dos 11 metros, onde Rúben Macedo foi chamado a converter com qualidade.

A turma açoriana demorou a reagir, e aos 22, Lucas França negou, quase por instinto, um golo a Gabriel Silva, na sequência de um lance em que Matheus Dias facilitou em excesso em plena grande área.

A partida caiu um pouco de ritmo, com ambas as equipas a chegarem com pouco perigo até ao último terço com pouco perigo, com exceção para dois lances para cada lado, aos 39 e 40, assinados por Luís Esteves e Gabriel Silva. No primeiro, o médio dos madeirenses atirou para defesa apertada de Gabriel Batista. Na resposta, o avançado dos açorianos atirou ligeiramente por cima da baliza à guarda de Lucas França.

Mesmo a terminar a primeira parte, um grande susto para as hostes do Santa Clara. Um cruzamento rasteiro de Rúben Macedo foi desviado para a baliza por Isaac Tomich, mas Gabriel Batista estava atento e impediu, a dois tempos e em cima da linha, que os açorianos fossem para o descanso a perder por três de diferença.

Vasco Matos refrescou o setor ofensivo dos açorianos, mas com o recuo tático da equipa da casa, só aos 59m conseguiu assustar França, com este a negar nova tentativa de Gabriel Silva.

Apostados nas transições, a equipa da Choupana foi ensaiando saídas, obrigando os açorianos a faltas cirúrgicas que foram custando amarelos em catadupa (três em 14 minutos). O contragolpe madeirense ia sendo travado, mas os açorianos, com o passar do tempo, começaram a acusar falta de clarividência na procura do golo que permitiria reentrar na discussão do resultado.

O Nacional sofreu na reta final da partida, apesar de ter criado uma boa ocasião para para «matar o jogo», aos 87m, por Butzke. Mas as redes madeirenses mantiveram-se invioladas perante um sufocante caudal da equipa sensação da prova.

Figura: Lucas segurou nos momentos certos

Três defesas instrumentais em momentos relevantes do jogo, e saídas atentas e seguras ao longo de toda a partida. O guardião no Nacional complementou decisivamente o grande trabalho de uma equipa que soube ser feliz ao marcar nos momentos certos, e depois saber sofrer para somar três preciosos e merecidos pontos.

Momento: defesa para o resultado, 60m

Após o intervalo, o Nacional estava obrigado a adiar ao máximo um golo do adversário. O avançado açoriano Gabriel Silva foi dos que mais tentou a sorte para bater Lucas França, mas o remate não passou pelo guarda-redes alvinegro. Defesa plena de segurança e qualidade que manteve o Santa Clara mais longe da discussão resultado.

Positivo: Nacional ganha alento

O Nacional somou o segundo triunfo na I Liga e deixou a zona de despromoção. A equipa de Tiago Margarido revelou eficácia na finalização, rigor defensivo e uma grande entreajuda que vinha faltando há muitos jogos. O técnico madeirense volta a poder trabalhar sobre um triunfo e um grande resultado.