O Sporting goleou o Nacional por 6-1, na Choupana, numa partida da segunda jornada da Liga.



Pedro Gonçalves e Bragança marcaram um golo cada enquanto Gyokeres e Trincão bisaram. Por sua vez, o golo de honra dos madeirenses foi da autoria de Nigel Thomas.



Com esta goleada o campeão nacional segue com um registo perfeito na Liga à semelhança do FC Porto - as duas equipas lideram, para já, a competição.