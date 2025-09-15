Liga
Nacional vence particular depois da derrota no Dragão
Equipa de Tiago Margarido triunfa frente ao AD Camacha
O Nacional venceu esta segunda-feira a AD Camacha, por 2-1, num jogo particular à porta fechada.
No Complexo Desportivo da Camacha, casa da equipa do Campeonato de Portugal, o Nacional venceu com golos de Joel Silva e Lucas João.
Tiago Margarido aproveitou para dar minutos a jogadores com menos minutos na temporada. Ivanildo Fernandes, Deivison Souza e Miguel Baeza foram ausências devido a lesão.
Este particular surge depois da derrota frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão (1-0). No próximo sábado, o Nacional recebe o Arouca, às 15h30, em jogo referente à sexta jornada do campeonato.
