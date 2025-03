João Pereira, treinador do Casa Pia, em conferência de imprensa após a derrota frente ao Nacional por 3-1:

[Casa Pia chegou a estar por cima, mas o segundo golo do Nacional deitou a perder o trabalho…]

«Sim, é futebol. Sentimos que estávamos por cima, que até certa altura fomos superiores. Mas isto é futebol. Tal como no jogo do Sporting, não concretizámos as nossas oportunidades e o adversário acaba por ser eficaz e sair por cima, com a vitória.»

[Casa Pia soma três derrotas consecutivas.]

«Não é novidade para nós. Já tivemos três derrotas e demos a volta. Desta vez não será exceção. Não estamos num estado de emergência, de todo. Nem sequer somos os piores do mundo neste momento. Se há bem pouco tempo poderíamos dizer que o Casa Pia era isto ou aquilo, de forma positiva, não é isto que o vai mudar. Fomos, possivelmente, das poucas equipas a tentar jogar aqui de uma forma elaborada e tivemos as nossas oportunidades. Simplesmente, não as concretizámos. Mérito também do Nacional, mérito também do seu guarda-redes.

Mas aproveito para deixar uma reflexão, porque também não podia deixar passar. São dados seis minutos de compensação na segunda parte. E se formos ver aquilo que foi o tempo útil, o jogo esteve parado 13 minutos e 40 segundos. Nós queríamos ir atrás do resultado, mas infelizmente não conseguimos. Não tivemos essa capacidade, não tivemos essa competência. Mas tenho que deixar esta reflexão aqui, porque nós fizemos a contagem.»

[Falou-se muito que o Casa Pia podia chegar aos lugares europeus. A equipa sentiu essa ansiedade?]

«Não, eu já tinha dito que esta equipa ia ter dores de crescimento. Podemos olhar de várias formas, tanto na vertente desportiva, como na vertente do projeto, e do ponto de vista até financeiro. É uma equipa que faz nove milhões, saem três jogadores, que eram importantíssimos. Teve o Cassiano ausente durante dois jogos, que juntamente com o Nuno Moreira, é um jogador que esteva em mais de 20 golos marcados pela equipa. É uma equipa que se está a reencontrar e eu acho que deixa sinais positivos, porque é quase como voltar à estaca zero. Mas mesmo voltando à estaca zero, nós temos mais pontos do que tínhamos na primeira volta. É uma fase que não queremos. Não trabalhamos para isto, não trabalhamos para perder seguramente. Mas a equipa está a reencontrar-se, e está-nos a faltar o que nos faltava na primeira volta, que é a fase da finalização. Quem não marca, acaba por sofrer e está mais perto de perder.

[Sente que é um jogo ingrato, depois de ter entrado melhor?]

«Temos de ter a maturidade para não nos sentirmos injustiçados ou frustrados. Temos de saber entender o momento que estamos a viver e relativizar. Estamos a reencontrarmo-nos e eu acho que a melhor versão do Casa Pia ainda está para chegar. Mas isso leva tempo. Acreditamos muito no nosso trabalho e vamos ter muitas semanas até ao final da época para trabalharmos. Agora, os nossos objetivos mantêm-se: o primeiro era a manutenção e o segundo é tentar fazer a melhor época de sempre do Casa Pia na Liga. É disso que nós vamos atrás.»